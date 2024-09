Aleska Génesis reacciona al matrimonio de Nicky Jam 

Aleska Génesis, modelo venezolana, ofreció este domingo una entrevista con el programa Pica y se extiende, que conducen Carlos Adyan y Lourdes Stephen.

La exparticipante de La Casa de los Famosos 4 dijo que se siente muy feliz junto a Clovis Nienow, actor mexicano con el que comenzó a salir luego de que terminó el reality show de la cadena Telemundo.

Una de las primeras preguntas que le hicieron fue acerca de las declaraciones que hizo en el programa acerca de que le hubiera gustado casarse con Nicky Jam.

Ante la interrogante, la famosa dijo que no se arrepiente de lo que expresó en ese momento. “Me refería a que si yo volvía con él no era un noviazgo porque ya nosotros pasamos por esa etapa. Si volvíamos ya era para entrar a otro nivel que era de casarnos, tener hijos, en tal caso de… Cosa que no sucedió porque cada uno tomó su rumbo y aun así mantuvimos una bonita amistad, incluso después de terminar hicimos un video en el que le aclaramos al mundo que somos panas”.

Aleska Génesis luego de esto, indicó que se siente contenta porque su corazón volvió a creer en el amor y además su ex también encontró felicidad: “Le deseo lo mejor, que sea feliz, si yo soy feliz en una relación yo no puedo ser egoísta y no desearle la felicidad a una persona que me dio y me enseñó tanto”.

¿Aleska Génesis puede terminar presa de nuevo en México?

Otro de los temas de los que habló fue acerca de su arresto en México y cómo podría ocurrir nuevamente si pisa el territorio de ese país.

“Me metieron presa en la cárcel de Santa Marta, después tuve un juicio en el que el mismo juez se dio cuenta de que Fiscalía había aprobado una orden de aprehensión sin pruebas, él no entendía cómo Fiscalía se prestó para eso, por lo que ese mismo día me sentenció como inocente con libertad absoluta”, afirmó.

Acerca de la posibilidad de que la detengan nuevamente, Aleska Génesis dijo que un día después de que salió de La Casa de los Famosos México salió un documento de no vinculación con este proceso. Sin embargo, el demandante, Javier Rodríguez Borgio, el ex de su hermana, es quien está impulsando acciones judiciales en su contra.

“Me entero por mi mismo abogado que quisieron apelar para volver a abrir el caso. Acaba de salir la semana pasada un nuevo juicio. Mi abogado me recomienda que no pise México y que no vaya porque es una trampa”, afirmó.

