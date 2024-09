Amazon contrata personas de todo el mundo: salarios de hasta $400,000

Amazon está en busca de personas de cualquier parte del mundo que deseen formar parte de la empresa y ha publicado 11 recomendaciones cruciales para los candidatos que aspiren a unirse al equipo dinámico de Jeff Bezos.



El llamado gigante del comercio electrónico lanzó las recomendaciones con el objetivo de optimizar su proceso de solicitud de empleo, lo que, según expertos en reclutamiento, le darán al candidato una ventaja competitiva para conseguir un puesto en una de las empresas líderes del mundo.



Los empleos que se ofertaron son para profesionales en el desarrollo de software y la ingeniería robótica, con salarios que van desde los $223,000 hasta $4000,000.

11 recomendaciones

Estas recomendaciones podrán aumentar significativamente las probabilidades de pasar con éxito el proceso de selección de Amazon.

Comprenda los principios de liderazgo de Amazon y cómo se aplican al puesto al que se postula Adapte su CV para resaltar experiencias y habilidades relevantes Muestra tus habilidades para resolver problemas y tu pensamiento innovador Prepárese para las entrevistas de comportamiento practicando respuestas a preguntas comunes Investigue al equipo o departamento específico al que desea unirse Demostrar una sólida comprensión de los productos y servicios de Amazon Sea claro y conciso en su comunicación Destaque su capacidad para trabajar en un entorno dinámico y de ritmo rápido Proporcionar ejemplos concretos de logros pasados Haga preguntas perspicaces durante su entrevista Haga un seguimiento después de la entrevista para expresar su continuo integres y gratitud

Expertos en selección de empleados han ofrecido recomendaciones muy puntuales a todos aquellos que estén interesados en enviar su CV a Amazon para formar parte de un equipo innovador.



El currículum deberá ser preciso y directo. Se recomienda que sea de una sola página.



La fotografía en el CV no ha pasado de moda, pero es mejor centrarse en las habilidades y experiencias.



El formato puede ser Word o PDF. La letra que se use en el CV deberá ser clara en tamaño 11 y deberá estar nombrado de forma profesional.



El CV no debe dejar fuera los logros conseguidos a lo largo de su carrera profesional y en orden cronológico.



Ofrecer una introducción significa ofrecer una visión general de quién como profesional.



Seguir las pautas marcadas por Amazon y las de los expertos en selección de personal potencializará su candidatura.

