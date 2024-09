¿El Tren de Aragua se apoderó de edificios y casas en Denver?

La presencia del Tren de Aragua en Denver, Colorado, sigue alarmando a los residentes. Grupos latinos en la comunidad de Aurora expresaron su alarma ante el incremento de actividades delictivas atribuidas a la pandilla originaria de Venezuela, que, según denuncias, estaría cobrando dinero a los habitantes de edificios y casas en la zona metropolitana de Denver.

A pesar de que las autoridades han negado la situación, la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC) sostuvo que las extorsiones están ocurriendo y apuntó a un caso reciente en el que una inmigrante fue amenazada en su hogar.

“No nos podemos defender. No fui a trabajar por miedo a que ellos vean que salgo y ataquen a mi hijo y a mi sobrino”, expresó la mujer, quien denunció haber recibido amenazas directas por parte de pandilleros del Tren de Aragua.

¿Qué han dicho las autoridades?

A pesar de estas denuncias, la jefa interina del Departamento de Policía de Aurora (APD), Heather Morris, afirmó este lunes que “los pandilleros no se han apoderado” de los apartamentos The Edge of Lowry, ubicados entre Aurora y Denver.

Sin embargo, Morris no negó la presencia de miembros de la banda en la comunidad, destacando que el departamento “hizo un esfuerzo” para asegurarse de que los residentes no paguen “alquiler” a los pandilleros.

El alcalde de Aurora, Mike Coffman, anunció en redes sociales que los jueces locales están preparando órdenes de emergencia para que la policía “retome el control de la situación” y garantice que no se repitan estos incidentes.

Mientras tanto, el APD continúa recolectando evidencia sobre “actividades criminales en el área”, que calificaron como “aisladas” y presuntamente conectadas con el Tren de Aragua.

Encuentro para tratar la situación

Ante la creciente preocupación, varias organizaciones comunitarias latinas en Aurora han convocado a una reunión este martes, mientras que líderes religiosos locales tienen previsto un encuentro el próximo sábado para coordinar una respuesta conjunta a la situación.

La dirigente comunitaria Yaeel Duarte manifestó su a EFE su “impotencia” por la inseguridad en la ciudad, instando a las autoridades a proteger a las familias afectadas.

El Departamento de Policía de Denver, por su parte, declaró el pasado 28 de agosto “no tener conocimiento” de amenazas directas de pandilleros venezolanos hacia los residentes, aunque confirmó que miembros de la pandilla han estado involucrados en crímenes en la zona, incluyendo un violento asalto a una joyería mexicana en julio.

En respuesta a la creciente inquietud, las autoridades de Colorado, junto con agencias federales, han formado un “grupo de trabajo” para identificar y detener a los miembros del Tren de Aragua que han operado en el área metropolitana de Denver en los últimos meses.

Con información de EFE.

