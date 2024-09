Luis Suárez dirá adiós a la selección de Uruguay el viernes en el Centenario

El uruguayo Luis Suárez jugará este viernes por última vez con la selección de su país, tras más de 17 años de historia en los que ganó una Copa América y se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Celeste.

El charrúa ha anunciado su adiós de la selección en una conferencia de prensa que se realizó desde la concentración de la Celeste, que prepara los partidos de Eliminatorias ante Paraguay y Venezuela.

“El viernes será el último partido con la selección de mi país”, declaró el goleador. Se acaba una era prolongada y exitosa de un jugador de época en el fútbol sudamericano y mundial. Se despedirá en el estadio Centenario “con las mismas ganas con las que debuté en 2007″, aseguró después.

😞 "𝐒𝐞𝐫𝐚́ 𝐦𝐢 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧"



Luis Suárez confirmó en conferencia que se retira de 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒.



📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/oRuiJVUBz0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2024

“Me encanta que mis hijos estén en todos lados conmigo pero hoy especialmente (se puso a llorar) les pedí que no estuvieran porque no los quería hacer pasar por este momento ya que el viernes tendrán la fiesta, verán el reconocimiento y eso será mejor”, comenzó diciendo Luis.

Posteriormente contó cómo fue procesando el tema con ellos: “Fue de manera individual, se lo tiraba de a uno, y ayer me enteré que Benja no quería (llora)… no quería que me retirara de la Selección, pero cuando le hablaba me decía, sí está bien pero qué le iba a decir después de las explicaciones que le di del sacrificio que había hecho por jugar en la Selección. Mi hija más grande, que entiende un poco más, razonó y me dijo felicitaciones y el más chico es chico para entender, pero no fue fácil”.

Suárez agregó: “Mi ilusión era que me vieran ganando algo importante con la Selección. Pero se fueron con esa imagen de mis compañeros tirándome por el aire en la Copa América. No es un trofeo, pero la despedida del viernes será una linda experiencia”.

El máximo goleador de la historia de Uruguay terminó diciendo: “Con mi señora hablando el otro día le decía como fui superando cosas en mi carrera (se vuelve a emocionar) que no quería que mis hijos tuvieran la imagen de 2014 y revertir esa situación. Yo por ejemplo me olvidé y espero que la gente también y que se quede con todos los grandes momentos que vivimos y se quede el Luis Suárez generoso y que hoy puedo decir que tengo el privilegio de ser el máximo goleador de la historia de la Selección, algo que no me imaginaba”.

El de Salto es una leyenda. El ídolo de una generación que despide al último superviviente de la Uruguay campeona de América en 2011, último título que ha logrado conquistar el país. Atrás quedan ya unos registros históricos. A expensas de sumar su último encuentro, con 142 partidos jugados desde su debut en febrero de 2007 ante Colombia, tan solo las 161 internacionalidades de Diego Godín se encuentran por encima.

También, con 69 goles, es el máximo goleador histórico. Se estrenó en octubre de 2007 contra Bolivia y, por ahora, cerró el ciclo en su último encuentro ante Canadá con una diana que sirvió para lograr el tercer puesto de la Copa América 2024.

En la pelea por los títulos nunca llegó a ser una alternativa real -a excepción de la Copa América 2024-. Sus inicios fueron ilusionantes. Se estrenó en un gran torneo en el Mundial de 2010 alcanzando las semifinales -finalizó cuarto-, y debutando en 2011 en una Copa América en la que salió campeón y MVP. Ha participado en cuatro mundiales y en seis Copas América. En 2012 fue parte del plantel en los Juegos Olímpicos y en 2013 jugó la Copa Confederaciones. Además, en 2007 jugó un Mundial sub-20.

