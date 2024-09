Nuevo reto para Cristiano Ronaldo: Buscará los +300 millones de suscriptores de Mr. Beast en YouTube

El futbolista del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, sigue planificando su futuro alejado del fútbol y este lunes reveló que espera poder hacerle frente en el futuro al rey de YouTube, el creador de contenido Mr. Beast, quien acumula más de 310 millones de suscriptores en la plataforma.

Como parte de una rueda de prensa a propósito de los encuentros que tendrá Portugal ante Croacia y Escocia en la UEFA Nations League Cristiano Ronaldo atendió a una rueda de prensa donde habló, entre otras cosas, de su recientemente creado canal de YouTube que título “UR Cristiano”.

Pero tras una pregunta directa de un periodista sobre su futuro como YouTuber, el exjugador del Real Madrid aseguró que tiene como meta superar a Mr. Beast.

“Él es el hombre (Mr. Beast) al que tengo que vencer en YouTube y quiero vencerlo, cuidado (risas). ¡Mis hijos me dicen que me he convertido en YouTuber! Pero sobre todo quiero estar cerca de mis fans”, dijo CR7 ante la pregunta de los medios.

Hasta el momento Cristiano Ronaldo acumula 55.6 millones de suscriptores en YouTube, en un crecimiento que no ha parado desde hace menos de 15 días cuando oficializó su canal con sus primeros 18 videos públicos.

Desde entonces el Bicho ha continuado publicando material de interés para el fanático del fútbol, incluyendo una entrevista con su amigo y exdefensor del Manchester United, Rio Ferdinand, así como también otro junto a su pareja Georgina Rodríguez dónde la modelo e influencer califica los oufits de Ronaldo en el pasado.

Los números de Cristiano Ronaldo en YouTube podrían seguir creciendo en las próximas semanas en caso que su contenido también sea publicado en su cuenta de Instagram, la cual tiene un alcance incalculable al acumular más de 630 millones de seguidores para ser la persona más seguida en la red social propiedad de Meta.

