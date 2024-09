Pagos de Seguridad Social por $1,919 con días confirmados para septiembre 

Los jubilados de Estados Unidos están a punto de recibir sus pagos de la Seguridad Social y la Administración de la Seguridad Social (SSA) está lista para entregar esos fondos a través de depósitos directos o cheques, a los beneficiarios que cumplan con ciertos requisitos.



De acuerdo con el calendario de pagos del Seguro Social para 2024, existen dos grupos de jubilados que recibirán dinero de la Administración en menos de 24 horas.



El primer grupo de jubilados es el que recibe la Seguridad Social y Seguridad de Ingresos Suplementario (SSI) cada mes. Ellos califican para el cheque o depósito directo el 3 de septiembre de 2024.



El segundo grupo de jubilados que recibirá el pago es aquel que empezó a cobrar la Seguridad Social antes de mayo de 1997. Este grupo también verá en su cuenta bancaria su dinero el día 3 de septiembre.



Si usted pertenece a cualquiera de los dos grupos, la SSA enviará en cuestión de horas su dinero. En caso de que su banco no procese su pago a tiempo, es importante que se comunique con ellos para encontrar una solución.



No es necesario informar sobre un pago retrasado a la SSA hasta que hayan pasado 3 días del envío.



En caso de no calificar para el Seguridad Social el 3 de septiembre de 2024, habrá pagos mensuales el segundo miércoles, el tercer miércoles y el cuarto miércoles de septiembre.

Según el calendario, el pago del Seguro Social deberá caer los siguientes días:

11 de septiembre : los que cumplan años del 1 al 10

: los que cumplan años del 1 al 10 18 de septiembre: las personas que nacieron entre el 11 y 20

25 de septiembre: quienes celebren un año más de vida del 21 al 31

Es importante mencionar que estas fechas de pago del Seguro Social para septiembre son solo para los jubilados y beneficiarios del SSDI. El monto promedio que recibirá una persona es de $1,919.

