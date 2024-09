Rafa Nadal sobre Carlos Alcaraz: “Será uno de los mejores jugadores de la historia”

Rafael Nadal elogió este lunes a Carlos Alcaraz, con quien compartió momentos en los Juegos Olímpicos de París 2024, afirmando que el joven tenista será “uno de los mejores jugadores de la historia”, aunque en este momento esté sintiendo el peso del esfuerzo mental tras un año especialmente intenso.

Durante su entrevista en El Hormiguero de Antena 3, Nadal señaló: “No creo que Alcaraz esté mal mentalmente. Yo creo que está un poquito cansado, un poquito saturado. A lo mejor de todo lo que ha conseguido durante este verano, ganar Roland Garros, ganar Wimbledon, final de las olimpiadas”.

Nadal explicó que la fatiga mental es natural después de un calendario tan apretado, especialmente en un año olímpico. “La mente también necesita un poco de descanso” después de tantas exigencias y logros consecutivos”.

En cuanto a las comparaciones entre él y Alcaraz, Nadal fue claro al afirmar que no cree que estas puedan afectar negativamente al joven murciano.

“No creo que le perjudique porque es lo suficientemente bueno como para que no le afecte. Él hace su camino y es una coincidencia increíblemente agradable que después de una carrera como la que estoy teniendo salga alguien como Carlos”.

Para Nadal, es una sorpresa y un orgullo que en España haya surgido un jugador del calibre de Alcaraz justo después de su propia carrera. “Creo que va a ser uno de los más grandes de la historia y no creo que le afecte una comparación conmigo. Hoy, desde luego, no. En el pasado, no lo sé”, reflexionó Nadal, subrayando la fortaleza y el potencial de Alcaraz, que según él, está destinado a dejar una huella imborrable en el tenis mundial.

