Sean Manaea se llena de elogios tras su victoria ante Chicago

El lanzador de los New York Mets, Sean Manaea, se mantiene como uno de los brazos más confiables de la rotación del equipo en esta temporada 2024 de las Grandes Ligas tras una impresionante actuación en la que lanzó por siete entradas y no permitió anotaciones durante la victoria 2-0 de su equipo ante los Chicago White Sox.

Esta se convierte en la quinta ocasión de sus últimas siete apertuas en las que el serpentinero lanza hasta la séptima entrada para reducir su efectividad a 3.35, por lo que es fundamental para que el equipo pueda mantener sus aspiraciones de clasificar a la postemporada de la Major League Baseball (MLB); esto debido a que todavía están en la lucha por el comodín de la Liga Nacional al estar 1.5 juegos por detrás de los Atlanta Braves.

“Estuvo a la altura de las circunstancias hoy. Se pudo ver que hoy tuvo un comportamiento diferente en esas primeras cuatro o cinco entradas… Ha sido muy importante para nosotros”, expresó el manager de los Mets, Carlos Mendoza, posterior al encuentro en el que destacó el trabajo que realizó su pitcher en la lomita.

Manaea fue impecable en sus lanzamientos para poder mantener a los White Sox sin un solo hit en las primeras 4.2 entradas de labor; este hecho le permitió no sólo recibir elogios del manager venezolano sino también de otros compañeros de gran valor dentro de la organización como el campocorto Francisco Lindor, quien consideró que lo que realizó este domingo fue algo digno de admirar.

“Ha sido increíble ver cómo ha trabajado en su plan, su enfoque y cómo lo ha ejecutado. Parece que está mejorando a medida que avanza el año, lo cual es algo bueno. Así que estoy contento por cómo lo está haciendo. No me impresiona porque ya me he enfrentado a él antes y no es divertido pelear contra él. Y él es un gran competidor y trabaja duro, se prepara y está listo para salir día tras día y darnos la mejor oportunidad de ganar”, detalló.

“Estamos en una buena posición. Tenemos que seguir escalando la montaña, tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que mantenernos dentro de nosotros mismos y no dejar que el ruido exterior nos afecte. Tenemos que concentrarnos en lo que tenemos aquí, protegerlo y competir. Tenemos que jugar un buen béisbol. Si queremos estar donde queremos y lograr el objetivo que todos tenemos, tenemos que jugar un buen béisbol. Tenemos que hacerlo. No hay un mal equipo que llegue a los playoffs, por eso jugamos 162 partidos”, concluyó Lindor.

