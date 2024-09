Si compraste en Walmart en esta fecha, puedes reclamar un pago

La cadena minorista Walmart anunció una compensación a los clientes que compraron latas de atún de las marcas StarKist y Lion Capital tras un acuerdo relacionado con una demanda.



De acuerdo con un informe oficial, la demanda alegaba que las compañías de atún enlatado habían fijado precios elevados para sus productos en un periodo en específico, como resultado, los consumidores que compraron el producto entre junio de 2011 y diciembre de 2016 podrán ser elegibles para recibir un pago compensatorio.



Este acuerdo también se hace extensivo a otros minoristas de Sam’s Club, Costco y US Foods.



Las marcas atuneras no admitieron haber cometido alguna infracción, sin embargo, accedieron a pagar la suma millonaria para afrontar la demanda. Se sabe que en total pagarán $3,6000.000 de los cuales $270.000 serán abonados por Lion Capital y el resto correrá a cargo de StarKist.



La cadena Walmart ha enviado a los clientes afectados una notificación por correo postal que detalla cómo reclamar el pago. En caso de no recibir esta notificación, se recomienda ponerse en contacto con las autoridades correspondientes para obtener indicaciones precisas sobre cómo presentar una reclamación.



El CEO de StarKist, afirmó a través de un comunicado de prensa el compromiso de la empresa con la responsabilidad social y reveló su deseo de resolver la demanda lo antes posible.



La investigación, llevada a cabo por la División Antimonopolio del Departamento de Justicia a partir de 2015, reveló que ambas empresas enfrentaron una significativa denuncia debido a la fijación y aumento de precios de forma monopólica. De ese modo, obstaculizó la competencia libre en el mercado y generó incomodidad en los clientes.



A decir de Walmart, este tipo de acuerdos no solo resuelven disputas legales, sino también destacan el compromiso de las empresas con los clientes.

