Venezolana relata cómo su expadrastro intentó asesinarla en Florida: escalofriante testimonio

Una influencer venezolana relató cómo sobrevivió a un ataque por parte de su expadrastro, quien intentó asesinarla la noche del 21 de agosto, cuando irrumpió armado en la propia vivienda de la víctima, en Florida.

En una declaración estremecedora en sus redes sociales, Eixchel Berroterán dijo que el hombre, identificado como Luis Damas, entró a la fuerza en el apartamento donde ella reside junto a su madre.

Tras empujar a su madre y apuntarla con un arma de fuego, el sujeto se dirigió a su cuarto y la amenazó con quitarle la vida, bajo el pretexto de que por su culpa él y su madre no estaban juntos.

“Volví a nacer esa noche”, declaró Berroterán, quien describió cómo se lanzó al piso en un intento desesperado por protegerse, mientras su atacante la apuntaba con el arma.

Fue en ese momento cuando su madre, en un acto de valentía, logró forcejear con el agresor, desviando el disparo que, según las palabras de la joven, “falló por centímetros”.

“Yo me lancé al piso pidiéndole que por favor no hiciera nada, con la intención de meterme debajo de la cama, pero era muy bajita y decidí arrastrarme hacia él pidiendo a gritos que parara. En ese momento escuché el disparo, que me dejó aturdida, pero mi mamá, que ya estaba detrás de él, lo forcejeó y el disparo no me alcanzó”.

El enfrentamiento continuó en la cocina, donde madre e hija lograron inmovilizar al agresor, quien no cesaba en su intento de disparar. Durante el forcejeo, ambas resultaron heridas mientras gritaban por ayuda, sin que nadie acudiera en su auxilio.

“Mordió a mi mamá y me jaló el cabello muy fuerte, ambos gritamos pidiendo ayuda pero hasta ese momento nadie escuchó. Él seguía insistiendo en dispararme y entre los dos le agarrábamos la mano donde sostenía la pistola y siempre quería apuntarme”, narró.

El agresor, en medio del caos, las amenazó diciendo que tenía contactos en la policía y que si reportaban el incidente, sus “amigos matones” se encargarían de ellas. Sin embargo, Eixchel Berroterán y su madre lograron resistir hasta que el atacante finalmente se fue.

“Hoy les puedo decir que duele más el trauma que las heridas físicas”, confesó la víctima, quien aún lidia con las secuelas emocionales de esa noche.

A pesar del profundo impacto psicológico, expresó su intención de convertirse en la voz de quienes han sufrido maltrato, abuso y violencia. “No hay palabras para describir el terror, el dolor, el trauma, la ansiedad y los ataques de pánico que esto nos ha causado”, escribió en Instagram.

En su cuenta en Instagram, Eixchel Berroterán compartió fotos sensibles de las heridas y los hematomas que el hombre le causó.

Después de que Berroterán compartió su historia, se conoció que Damas fue arrestado por la policía. Telemundo 51 señaló que los delitos que se le acusan al expadrastro son intento de asesinato, asalto agravado con arma de fuego, robo con asalto o agresión, intento de manipulación de evidencia física, encarcelamiento falso y agresión grave.

“Les pido que oren mucho por nosotras y que se haga justicia. Por mi parte, les prometo que cuando logre sanar, aunque sea un poco, me convertiré en la voz de todas las personas que han sido víctimas de abuso, maltrato y en este caso casi asesinadas”, prometió la influencer.

