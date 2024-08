Madre de Madeline Soto sabía que padrastro abusaba de la menor y no lo denunció hasta después del asesinato

Jennifer Soto, madre de Madeline Soto, menor de 13 años asesinada en Florida, confesó a detectives que su novio y padrastro de la menor abusaba de ella.

La declaración se dio el 1 de marzo, luego de que el cuerpo sin vida de la adolescente fuera hallado en una zona rural del condado Osceola.

La mujer dijo que Stephan Sterns estaba manipulando y abusando de su hija.

Antes de ese intercambio con agentes, aparentemente, Jennifer no había denunciado ante las autoridades a su pareja.

Al ser preguntada sobre si pensaba que Sterns mató a Madeline, respondió: “A este punto, sí”. Antes de su respuesta, los oficiales le habían mostrado una foto de la jovencita desplomada en el auto del padrastro.

Sterns es un “maestro de la mentira”

En la entrevista, la hispana además describió a Sterns como un “maestro de la mentira” y añadió que quería creer que el hombre no tenía nada que ver con la desaparición de su hija. Tras ver las fotos, interiorizó que su pareja era “culpable”, señala el reporte de FOX 35.

Oficiales llegaron hasta la residencia esa mañana para una entrevista de seguimiento, especifica el reporte del canal de noticias que cita documentos del caso recientemente divulgados.

Los más 100 papeles revelan inconsistencias entre lo que inicialmente dijo la madre de Madeline y Sterns a investigadores sobre el posible paradero de la menor luego de su desaparición el 26 de febrero y la relación con su presunto asesino.

En una entrevista previa con el mismo medio televisivo, la mujer dijo que creía que alguien se había llevado a su hija.

“Yo vi todos sus mensajes en redes sociales, todos los mensajes borrados en redes sociales; nada parecía raro”, declaró la mujer.

“Yo siento que alguien se la llevó, porque ella no es así; simplemente desaparecer y no decirnos a dónde va o con quién está”, argumentó.

Jennifer alegó que la última vez que vieron a su hija fue la mañana del 26 de febrero cuando Sterns supuestamente la dejó en su escuela.

“La mañana del lunes nosotros la llevamos a la escuela; la dejamos cerca de la escuela, cruzando la calle de una iglesia que está justo al lado de la escuela. Ella cruzó la calle y caminó a la escuela o pensamos que caminó hasta la escuela. Mi novio que la dejó en la escuela, abandonó el lugar en ese punto. Se vio en video que ella se quedó en el estacionamiento de la iglesia por unos minutos y luego caminó a la escuela. Pero ella nunca llegó…eso fue alrededor de las 9 a.m. Ella nunca llegó a la escuela después de eso. Es justo al lado de la escuela. Yo no sé por qué no llegó. Yo no sé si algo pasó en su camino o alguien se la llevó. Pero ella nunca llegó”, relató.

Mientras Soto contesta las preguntas, de fondo, sentado y sin hacer comentarios, se ve a Sterns.

Sterns fue arrestado dos días después de que se le perdiera el rastro. Sin embargo, inicialmente solo se le acusó de cargos de abuso sexual a menores, ya que los agentes no tenían pruebas suficientes para vincularlo a la muerte.

En ese momento, las autoridades presentaron contra el sospechoso 60 cargos de crímenes sexuales, incluyendo agresión, abuso y posesión de material de abuso sexual de menores, luego de que entregara su celular a policías.

En abril pasado, Sterns fue acusado de asesinato en primer grado por un gran jurado en el condado Osceola. En junio, la Oficina del Fiscal Estatal de Florida notificó formalmente que pedirá la pena de muerte contra el acusado por violar y matar a su hijastra.

En julio, un juez del referido condado convocó la próxima audiencia de estatus del caso para el 14 de octubre a las 9 a.m.

El juez respondió así a una moción de continuación presentada por el abogado de Sterns. A través de este recurso legal, se pide la posposición de una audiencia, juicio u otro procedimiento. No es la primera vez que la defensa del hombre recurre a esta solicitud.

