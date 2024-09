Yankees explican ausencia de Jasson Domínguez a pesar de la expansión del roster en septiembre

El mánager de New York Yankees, Aaron Boone, explicó la razón por la que el dominicano Jasson Domínguez, prospecto número uno de la organización, no hizo el equipo a pesar que desde el 1 de septiembre los rosters de las Grandes Ligas son ampliados a 40 jugadores.

En declaraciones previas al primer choque de la serie ante Texas Rangers, Boone señaló que la principal intención por las que Yankees no subieron al equipo grande a Domínguez es porque esperan que cuando llegue su momento sea para jugar todos los días.

“Él seguirá en la conversación de ahora en adelante. Cuando venga aquí (Yankee Stadium), vamos a querer que juegue todos los días, así que seguirá en la conversación”, comentó el piloto de Nueva York.

En la misma sintonía continuó con la conversación el gerente general de los Mulos, Brian Cashman, que aseguró que parte de la ausencia de Domínguez también se debe a que no tiene espacio en los jardines, ocupados por Alex Verdugo, Aaron Judge, Juan Soto y el suplente Trent Grisham, además de otras figuras como Oswaldo Cabrera que también puede ver acción en la pradera izquierda.

“Es bueno saber que está ahí. Sólo está quitándose el óxido y esperando su oportunidad si llega”, añadió Cashman sobre Domínguez.

Sobre su ausencia el propio protagonista Domínguez habló hace poco con los medios durante el Clásico de Pequeñas Ligas de las Grandes Ligas, explicando que es algo que no puede manejar y que solo debe centrarse en su rendimiento en el diamante.

“No tengo pensamientos sobre eso, realmente, porque es algo que no puedo controlar,” expresó Domínguez. “Entonces, es lo que es. Solamente me concentro en jugar y hacer mi trabajo. Esa parte no es mi trabajo”.

Desde su reincorporación en Las Menores por una lesión que comprometió su regreso tras una operación Tommy John, Domínguez no ha parado de batear con la filial Triple-A de los Yankees dejando en 52 juegos un promedio ofensivo de .307, con 62 hits (9 HR), con 28 carreras impulsadas.

