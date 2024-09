41 grandes bancos cerraron en apenas dos semanas

Bancos importantes de Estados Unidos, incluidos Bank of America, Chase y Wells Fargo, han estado cerrando sucursales físicas en un breve período de dos semanas.

La medida es una clara muestra de que las instituciones bancarias se están mudando hacia la banca en línea, lo que significa un cambio importante para los clientes, sobre todo a los de mayor edad que están acostumbrados a este tipo de establecimientos.

Lo cierto es que la mayoría de los estadounidenses tienen menos necesidad de un banco tradicional, lo que significa un factor clave para estos cierres.

Los cierres fueron dados a conocer a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), que monitorea y publica datos sobre las operaciones de las sucursales bancarias.

Bancos que cerraron en las últimas semanas:

· Banco de América, en Derwood, Maryland

· Banco de América, en Bristow, Virginia

· Banco de América, en Alturas de Hillcrest, Maryland

· Banco de América, en Campo de Brook , Connecticut

· Banco de Hillsboro, en Altamonte, Illinois

· Citizens Bank, Brockton, Massachusetts

· Citizens Bank, Worcester, Massachusetts

· Citizens Bank, Raynham, Massachusetts

· Citizens Bank, Shrewsbury, , Massachusetts

· Fifth Third Bank, Indianapolis, Indiana

· Finemark, en Palm Beach, Florida

· First National Bank & Trust, Mobile, Alabama

· FSNB, Byram, MS

· Huntington, en Saginaw, MI

· JPMorgan Chase, en Austin, Texas

· JPMorgan Chase, San Antonio, Texas

· JPMorgan Chase, en Seattle, Washington

· JPMorgan Chase, Flint, MI

· Banco PNC, Rosaville, Minnesota

· Banco PNC, Wintersville, OH

· SouthState Bank, Tampa, Florida

· U.S. Bank, Cataratas de Idaho, ID

· U.S. Bank, Hagerstown, IN

· U.S. Bank, Puerto Clinton, OH

· U.S. Bank, Fleminggsburg, Kentucky

· U.S. Bank, Sherwood, Arkansas

· U.S. Bank, Weed, California

· U.S. Bank, Joplin, MO

· U.S. Bank, Sauces, California

· U.S. Bank, Sedro, Washington

· U.S. Bank, Condado de San Luis, MO

· U.S. Bank, Heber Springs, Arkansas

· U.S. Bank, Alton, Illinois

· U.S. Bank, Tompkinsville, Kentucky

· Wells Fargo, Greenville, Carolina del Sur

· Wells Fargo, Collegeville, Pensilvania

· Wells Fargo, Chesterfield Norte, Virginia

· Wells Fargo, Maitland, Florida

· Wells Fargo, Seguin, Texas

· Wells Fargo, Fresno, California

· Wells Fargo, Sherman Oaks, California

