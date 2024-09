Diego Cocca lanza dura crítica a los clubes de la Liga MX por crisis de la selección mexicana

La selección mexicana se está preparando de cara a los partidos amistosos que disputarán en la fecha FIFA contra las selecciones de Nueva Zelanda y Canadá como parte de su preparación para el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá; estos serán los primeros duelos de Javier Aguirre al mando del Tri y muchos se encuentran a la expectativa de lo que pueda ocurrir.

Uno de los que decidió hablar al respecto fue el antiguo entrenador de los Tigres de la UANL, Diego Cocca, quien salió del anonimato para ofrecer una entrevista a ESPN en la que aseguró que los principales responsables de la crisis que está atravesando el combinado nacional azteca son los dueños de los clubes de la Liga MX al no querer darle la suficiente prioridad y respaldo a la selección mexicana.

“Hay que darle la prioridad a la selección, es difícil porque en este país la prioridad no la tiene la selección y hay que cambiar mucho la mentalidad, hay que darle tiempo al técnico para hacer rendir a los jugadores en la selección. Este país tiene muchos jugadores del medio local y se podría trabajar tranquilamente acá durante la semana, pero no podrían trabajar con sus clubes y habría que sacarlos”, expresó.

“Nosotros empezamos un proyecto con una idea como esa de tener concentraciones con los jugadores, pero no tuve tiempo para hacerlo, ojalá le dejen hacer a Javier Aguirre lo que él cree que se necesita y que le den todo el apoyo necesario”, resaltó.

Recordemos que Cocca tuvo un tiempo corto al mando de la selección mexicana luego del éxito que registró con los Tigres de la UANL, por lo que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se propuso a aprovechar sus conocimientos en el banquillo para intentar generar un cambio dentro del Tri, aunque esto no duró mucho tiempo.

“Fijate lo que me pasó en Tigres, me vinieron a buscar de la selección cuando estaba en Tigres y la gente de Tigres se enojó conmigo, la gente de Tigres dice que yo los abandoné cuando realmente me vinieron a buscar para representar al país donde está Tigres y la gente no lo entiende de esa manera”, enfatizó.

“Hay que entender que es así porque a lo mejor la selección no les da las alegrías que si les da su club, es una manera de sentir y hay que entender a la gente como es. Creo que cuando la selección empiece a darle la alegría a la gente mexicana se volcará hacia su país”, concluyó Diego Cocca en sus declaraciones.

