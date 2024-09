Famosa atleta colombiana de ‘reality show’ falleció de forma repentina a los 29 años

Conocida su participación en el ‘reality show’ “El Desafío 2023”, ahora Maryan Gómez es noticia por su repentino fallecimiento a los 29 años. La deportista colombiana perdió la vida tras sufrir una complicación pulmonar.

Inicialmente, comenzó a correr la información sobre la muerte de Gómez en redes sociales. No obstante, no había confirmación. No fue hasta que el programa de espectáculos La Red, de Caracol Televisión, dio por válida la información.

Gómez falleció a las 11 de la noche del 31 de agosto en una clínica de Bogotá. Lo pudieron confirmar gracias a un familiar de la atleta. La causa de la muerte fue un problema pulmonar, pero todavía se desconocen detalles.

Especulaciones sobre la causa de la muerte

A través de un video, su entrenador David Rojas asomó la posible causa de esa falla pulmonar que habría acabado con su vida. El coach asomó que Gómez estaba bajo el consumo de estupefacientes.

“Tenemos que decir la verdad. Maryam Gómez murió de una sobredosis de droga. ¿Qué pasó? Después de El Desafío, ella cayó en malas compañías; empezó la rumba, empezó a consumir y terminó de esta forma”, aseguró.

¿Quién es Maryan Gómez?

Nació en el municipio de Villavicencio, en Colombia, y alcanzó reconocimiento en el programa de televisión El Desafío The Box. Su participación en este ‘reality’ la catapultó y le otorgó reconocimiento y exposición mediática.

Antes del show televisivo ya era conocida en el deporte por su contenido fitnnes y ser una atleta CrossFit que también trabaja como entrenadora personal. En el programa televisivo dio a conocer detalles de su vida.

De pequeña fue dada en adopción. Apenas era un bebé recién nacido. Al cabo de unos años, apareció su madre biológica y un juez ordenó que debía vivir con ella. Gómez se separó de su familia adoptiva y acató el dictamen del juez.

La atleta retornó con su madre y vivió con ella hasta los 18 años. Al cumplir la mayoría de edad regresó con sus padres adoptivos. Su muerte a tan corta edad ha conmocionado a toda Colombia.

