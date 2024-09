Hugo Sánchez critica la decisión de Rafa Márquez al asumir como asistente de Javier Aguirre en la selección mexicana

Luego de la decepción de la selección de México tras quedar eliminada en fase de grupos de la Copa América. La Federación nombró un nuevo cuerpo técnico para iniciar un proyecto de cara al Mundial que se llevará a cabo en Norteamérica en 2026.

Sin embargo, algunos referentes del fútbol mexicano parecen no estar de acuerdo en las decisiones que toma la Federación. Uno de ellos es el legendario futbolista Hugo Sánchez, quien recientemente comentó que lejos de ser la solución, la FMF es parte del problema actual de la selección.

Sánchez comentó en una participación en el programa “El Macho” de ESPN que la contratación Javier Aguirre como Director Técnico y Rafa Márquez como su asistente es solo para tapar problemas que van más allá en la selección.

“Para mí, el llamado de ellos, es un distractor, porque el problema realmente lo han generado los dueños y los directivos, porque han tomado muy malas decisiones desde hace muchos años”, analizó el legendario exfutbolista.

El exjugador continuó lanzando fuerte hacia los directivos de la FMF. “Me utilizaron a mí, bicampeón; a Cocca, bicampeón en su momento difícil, no favorable para la Selección y para el futbol mexicano, y ahora estamos en una crisis, ¿a quién llevamos? Pues Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, tiene amistad con Javier, dice, ‘Javier puede ser el hombre’ ¿Tenemos a alguien más? Tal vez es lo único que tenemos”, completó Sánchez.

Por otro lado, Sánchez aprovechó para criticar la decisión de Rafa Márquez en dejar su puesto como entrenador del filial del FC Barcelona para ir como asistente técnico de Javier Aguirre en la selección. Asegurando que el exjugador “se equivocó” en ir al “Tri”.

“Yo digo que se equivocó porque tenía que haber dejado que Javier agarrase de aquí al Mundial y que después del Mundial, sea cual sea el resultado, él tomaría la Selección pero como número uno“, relató en su respuesta.

“El hecho de que esté Rafa de segundo ahora, resulta que le implica el que es cómplice de que si los resultados no son muy favorables en el Mundial, se salpique de ese mal trabajo que se haga en el Mundial. Y Rafa, posiblemente diga, ‘tal vez me equivoqué, me tenía que haber quedado en Barcelona”, cerró.

