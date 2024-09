VIDEO: Bad Bunny rompe en llanto al hablar sobre la situación política de su país

El cantante puertorriqueño Bad Bunny no pudo contener las lágrimas durante su más reciente entrevista en donde habló sobre la actual situación política que vive Puerto Rico.

En su participación en el programa El Tony Pregunta, que también significó su reaparición pública tras haber finalizado su gira “Most Wanted Tour” en junio pasado, el intérprete de “Tití Me Preguntó” habló a corazón abierto sobre el panorama político de su país, mencionando que él no cuenta con ningún tipo de “agenda política”, y que se “preocupa por su país”.

Yo realmente me preocupo por Puerto Rico” Bad Bunny – Cantante

Tras estas palabras, el también actor de origen latino no pudo contener las lágrimas al hablar sobre este tema, por lo que se tapó el rostro por unos segundos con la finalidad de no mostrar su llanto.

¿Qué dijo Bad Bunny sobre la situación política de Puerto Rico?

En la misma conversación, y luego de retomar la compostura tras soltar unas lágrimas, Bad Bunny señaló que pudo notar el reconocimiento que tiene Puerto Rico en otros países, sin embargo, pocos saben la situación política que vive el país caribeño.

Salir y saber que hay gente en el mundo entero, en Japón, en Alemania que conocen a Puerto Rico por mi música, por la de otros artistas, por nuestra cultura. Que los turistas se vayan de aquí sin saber lo que sufre el que vive aquí es una furia” Bad Bunny – Cantante

El intérprete de “Mónaco” también reafirmó que los políticos puertorriqueños son “empleados del pueblo”, por lo que si no cumplen con sus funciones, deben ser retirados de su puesto: “Son nuestros empleados, son empleados del pueblo. Este no es el país de ellos. No son los dueños de Puerto Rico por estar en el Capitolio. Ellos son nuestros empleados. Tú lo pusiste ahí con tu voto, si no cumple, sácalo para otro lado”.

De igual manera, y dentro de la misma plática, Benito Ocasio Martínez, nombre real del cantante, mencionó que no “entiende” como hay gente que “sigue votando por los mismos” a pesar de que el gobierno no ha beneficiado a las personas.

Esta no es la primera vez en la que el cantante latino se pronuncia al respecto sobre la situación de su país. En semanas pasadas, el artista compartió una imagen del político y líder independentista Pedro Albizu Campos en su cuenta oficial de Instagram, la cual fue tomada, por los seguidores del cantante, como una forma de invitar a la gente a votar en las próximas elecciones del día 5 de noviembre.

De igual manera, y como parte de su “campaña” para impulsar el voto en Puerto Rico, el cantante ofreció la venta de boletos al 2X1 durante sus conciertos en la ciudad de San Juan en meses pasados.

