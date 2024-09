“Cuidado al cruzar”: agregan mejoras en seguridad vial cerca de escuelas públicas

El regreso a clases para más de 1.1 millón de estudiantes que comenzarán el nuevo año escolar en más de 1,800 escuelas en los cinco condados de la Gran Manzana iniciará este jueves 5 de septiembre. Y junto a la emoción de la mayoría de niños y adolescentes, las caras largas de otros, porque terminaron las vacaciones, y el rosario de esfuerzos de padres de familia para costear útiles escolares, uniformes y múltiples requisitos, otro tema que marcará el ritmo de los próximos meses en el ruedo de la educación pública en Nueva York, tiene que ver con la seguridad vial de niños, acudientes y maestros.

El objetivo es claro, que no haya accidentes automovilísticos en zonas escolares y en áreas circundantes, que no se presenten hechos que lamentar que pongan en riesgo la seguridad y el bienestar de peatones en inmediaciones de planteles educativos, y que no se registren fatalidades.

Así lo anunciaron este martes en el Alto Manhattan autoridades de Transporte municipales, donde advirtieron que con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, el DOT mejoró la visibilidad para los peatones en más de 300 puntos de la ciudad, muchos de ellos en áreas de escuelas y zonas vecinas. A la exigencia actual que pauta una velocidad máxima de 20 millas por hora, de lunes a viernes, entre las 7:00 am y las 6:00 pm. en zonas escolares, se suma ahora la llamada “iluminación natural”, que busca mejorar la seguridad al eliminar obstrucciones que bloquean la visibilidad, como vehículos estacionados, cerca de las intersecciones, haciendo que los conductores vean más fácilmente a los peatones y a quienes se movilizan por las carreteras.

Funcionarios municipales se dieron cita en la Avenida Audubon y la calle 169, que circunda a las escuelas P.S. 128 y P.S. 513, en Washington Heights, donde mostraron cómo las mejoras en la iluminación natural allí, parte del proyecto de rediseño de calles de la Ciudad, beneficiará la seguridad en un área que cuenta además con 11 escuelas cercanas y otras siete a cinco minutos.

“A medida que los estudiantes regresan a las aulas, queremos recordarles a todos que tengan cuidado al cruzar las intersecciones. La iluminación natural mejora la seguridad de los peatones al reducir los puntos ciegos de los conductores y brindarles a todos una mejor vista de la intersección”, manifestó el Comisionado del Departamento de Transporte, Ydanis Rodríguez. “Esta primera ola de ubicaciones es solo el comienzo, y esperamos mejorar la visibilidad para peatones, ciclistas y conductores en más intersecciones en toda la ciudad”.

El funcionario destacó que las intersecciones viales plantean “un desafío de seguridad único en la ciudad de Nueva York”, recordando que la mayoría de los siniestros automovilísticos que terminan en tragedias, ocurren en cruces a lo largo de la ciudad, muchos cerca de escuelas.

Datos del DOT señalan que los choques en las intersecciones comprenden el 51% de todas las muertes y el 68% de todas las lesiones que se registran en hechos viales en un año. En el caso de los peatones, según las autoridades, los peligros son más pronunciados ya que el 59% de muertes y el 77% de las lesiones de tránsito ocurren en intersecciones. La meta es iluminar mejor a unas 1,000 ubicaciones para finales de la temporada de construcción de este año.

El canciller del Departamento de Educación de la Gran Manzana, David C. Banks, advirtió también que el compromiso de seguridad con estudiantes, padres de familia y otros miembros de la comunidad educativa no se debe solo a los salones de clase y el interior de los planteles sino también en los exteriores y áreas circundantes.

El DOT realizó mejoras de visibilidad en más de 300 cruces de las ciudad, muchos cerca a escuelas. DOT

“La seguridad no solo es fundamental dentro del aula, sino también cuando los estudiantes se desplazan por sus comunidades y viajan hacia y desde la escuela”, comentó el jefe del sistema de escuelas públicas de los cinco condados, “Estoy agradecido con el Departamento de Transporte por priorizar esta importante iniciativa para el bienestar de nuestros niños y todos los neoyorquinos”.

Según el DOT, las mejoras en visibilidad vial reducirán el exceso de velocidad, mejorarán la visibilidad y ayudarán a proteger a miles de niños en edad escolar cada vez que se desplazan desde y a sus instituciones en este nuevo año escolar.

Y al referirse a las mejoras que se echaron a andar que incluyen bolardos y cruces marcados, el Departamento de Transporte explicó que en total, 314 ubicaciones recibieron iluminación natural en labores que se adelantaron hasta agosto pasado.

“De esas ubicaciones, 33 están en El Bronx, 45 en Brooklyn, una en la frontera entre Brooklyn y Queens, 36 en Manhattan, 153 en Queens y 46 en Staten Island”, reveló el DOT. “Casi la mitad de las ubicaciones se reforzaron con infraestructura física como corrales para bicicletas, bloques de granito o reductores de velocidad de goma para calmar los giros”.

Esa agencia mencionó además que los cruces que se seleccionaron para beneficiarse con las obras de iluminación natural, fueron elegidos entre otras cosas por los datos de accidentalidad, el uso de calles por parte de ciclistas y otro tipo de medios de transporte alternativo, principios de equidad y condiciones de prueba.

En el caso concreto de las mejoras que se adelantaron en la Avenida Audubon, el DOT aseguró que se realizaron extensiones de aceras en 10 esquinas entre las calles 168 y 170, con banquetas pintadas y reforzadas con estacionamiento para bicicletas y bloques de concreto y granito.

“El rediseño agrega nuevo espacio para peatones, acorta el tiempo que lleva cruzar la calle y, naturalmente, ralentiza a los conductores que giran para mejorar la seguridad de todos en el corredor vial”, acotó la agencia de Transporte, que aprovechó para recordar que durante la actual administración municipal, las intersecciones se han convertido en una prioridad para mejorar la seguridad vial.

La Administración Adams asegura que sigue comprometida con la seguridad vial, y recordó que tan solo en el 2022, se hicieron obras en 1,400 intersecciones, casi 50% más de lo pautado inicialmente, y el año pasado, se duplicó esa meta superando ya las 2,000 intersecciones con mejoras de diseño como cruces peatonales elevados, aceras extendidas y señales principales para peatones.

Padres de familia como Lázaro Alcantar, quien dice estar contando las horas para que sus dos hijos regresen a la escuela, se mostraron optimistas con las mejoras anunciadas, al tiempo que solicitaron que se invierta más en oficiales viales alrededor de zonas escolares para frenar a conductores temerarios.

“Uno como papá agradece todo lo que hagan para proteger a nuestros hijos, y estas reformas que están haciendo en cruces peligroso no solo van a salvar muchas vidas sino que nos van a evitar dolores y lágrimas. Sin embargo, me gustaría ver a más oficiales en las vías que rodean las escuelas porque a pesar de que se ve más seguridad en las carreteras, no faltan los conductores imprudentes y ellos hay que pararlos de tajo”, comentó el padre de familia. “Tristemente hay chóferes que todavía no tienen conciencia y espanta saber que en solo un segundo pueden acabar con una vida”.

Dentro de las medidas adicionales que el Departamento de Seguridad Escolar ha implementado mejoras de calles cerca de las escuelas, a través de planes de rediseño y reducción de velocidades permitidas cerca de las escuelas, afirman que identifican e implementan proyectos de seguridad y señalización en estrecha colaboración con las comunidades escolares.

