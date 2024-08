3 de agosto vence plazo para que restaurantes con mesas afuera soliciten permisos

La pandemia del COVID trajo muchos cambios a la Gran Manzana, entre ellos la instalación de cobertizos en espacios exteriores que salvaron a miles de restaurantes en los cinco condados de irse a la quiebra.

A pesar de las críticas que muchos neoyorquinos manifestaron contra el programa, mayormente quienes se vieron afectados al perder espacios de estacionamiento en las calles, la Ciudad dio vía libre para que la iniciativa, que comenzó como un programa temporal, se volviera permanente. Y este 3 de agosto vence el plazo para que los dueños de negocios de venta de comida que tienen mesas ubicadas en aceras o en calles soliciten sus permisos de renovación ante el Departamento de Transporte. Un total de 12,000 negocios aprovecharon el espacio exterior tras la pandemia.

Así lo recordó el comisionado de esa agencia, Ydanis Rodríguez, quien en entrevista con El Diario NY hizo un llamado a los comercios de comida para que envíen sus aplicaciones rápido para continuar sirviendo comidas y bebidas afuera, bajo el programa conocido como “Dining Out NYC” o tendrán que eliminar sus instalaciones para evitar penalidades.

“Queremos decirle a la gente que quiere seguir teniendo mesas y sillas en aceras y calles para poder vender más sus comidas y emplear a más personas, que si números les cuadran y ven que pueden tener ganancias usando esos espacios, tienen hasta el 3 de agosto para solicitar permiso, de lo contrario enfrentarán multas. La primera será de $500 y la segunda de $1,000“, dijo el comisionado de origen dominicano.

“Esta administración se enfoca en la perspectiva del Alcalde Adams de ayudar a los pequeños negocios. No queremos penalizarlos, pero si no presentan sus aplicaciones antes del 3 de agosto, enfrentarán multas”, insistió Rodríguez, al tiempo que explicó que los comedores exteriores no solo son para restaurantes sino para cualquier negocio de comida o bebidas que tenga permiso del Departamento de Salud y de venta de licores. También los nuevos negocios que deseen sumarse al programa pueden enviar sus solicitudes, a través del sitio web del Departamento de Transporte.

“Pueden aplicar todos los que les interesa usar espacios en las aceras y carreteras, no solo para los restaurantes. También negocios con licencias para servir comidas, como sitios de venta de jugos verdes, sándwiches, pastelitos. Cualquier tienda que tenga cocina que tenga cocina. Comer al aire libre mejora nuestras comunidades y nos gusta ver que ahora es una característica permanente de las calles de la ciudad de Nueva York”, agregó el funcionario.

El Departamento de Transporte no compartió datos exactos sobre el número de aplicaciones que han recibido hasta ahora por parte de restaurantes que desean continuar prestando sus servicios en espacios exteriores. Sin embargo, estiman que habrá una reducción, pues muchos negocios que después de la pandemia se han puesto en pie nuevamente han optado por desarmar sus cobertizos exteriores.

“Muchos decidieron removerlos, como se ve por ejemplo el Dyckman, en el Alto Manhattan, donde había restaurantes usando buena parte del espacio exterior pero seguramente hicieron sus números y vieron que no lo necesitaba”, dijo el jefe del Departamento de Transporte. “Por eso hacemos el llamado para que los que deseen continuar con el programa envíen sus solicitudes antes del 3 de agosto y los que no, desarmen sus estructuras. De lo contrario, a partir de agosto 4, habrá docenas de inspectores yendo a los lugares y lo que menos quisiéramos es poner multas, pero muchas veces el neoyorquino espera hasta el último momento”.

Rodríguez aseguró que en agosto revelará los datos finales sobre el número de negocios que continuarán prestando servicios en comedores exteriores, pero recalcó que con el turismo creciendo cada vez más, el programa “Dining Out NYC”, es una buena opción para que los restaurantes mejoren sus ingresos y puedan contratar a más trabajadores.

“Como dijo el alcalde Adams, Nueva York no va a regresar, Nueva York ya regresó después del Covid, y así lo muestran los 62 millones de turistas que tuvimos en el 2023, 12 millones más que en 2022, así que esta es una gran oportunidad para que negocios que vean que les conviene continúen y los nuevos que quieran estar en aceras y calles se sumen”, mencionó el funcionario municipal.

Rodríguez advirtió que quienes usen espacios en aceras podrán estar ahí de manera permanente durante todo el año, pero quienes opten por ubicar cobertizos en las calles solo podrán tenerlos entre abril y noviembre de cada año. Además explicó que la Ciudad quitó el costo de arquitectura de las estructuras que estaba entre 30,000 y 40,000 dólares, pero mencionó que quienes continúen en el programa deberán seguir pautas de higiene y protección contra roedores nuevas como tener una base en el piso y ser removibles, pues cada semana deberán limpiar debajo de las estructuras y al final del año desarmarlas.

El comisionado de Transporte, Ydanis Rodríguez, urge a que apliquen rápido. Foto Edwin Martínez

“En nuestro sitio web y a través de muchas conversaciones hemos informado sobre los requisitos de las estructuras. Escuchamos las voces y preocupaciones de la comunidad y por eso hicimos cambios”, agregó el Comisionado, señalando que el costo para usar los espacios exteriores será de $1,050 para cobertizos en calles y $1,050 para espacios en acera por un períodos de 4 años, más $6 dólares por cada pie cuadrado.

“Esos recursos permiten que la agencia pueda tener todo el personal necesario para procesar aplicaciones y tener suficientes inspectores. Aprendimos lo que necesitaban los restaurantes y al mismo tiempo escuchamos a as comunidades. Por eso cada negocio debe tomar medidas para garantizar que haya buena higiene y que los neoyorquinos de todos los vecindarios puedan estar sentados disfrutando al aire libre y que no sea un privilegio solo de ciertos barrios, como ocurría antes que la clase trabajadora no tenía esa opción”.

El Departamento de Transporte (DOT) recalcó además que los restaurantes con instalaciones temporales para cenar al aire libre que presenten su solicitud antes del 3 de agosto deben hacer que sus instalaciones cumplan con los requisitos de diseño de Dining Out NYC dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la solicitud o antes del 1 de noviembre de 2024.

“El incumplimiento de la fecha límite del 3 de agosto puede resultar en sanciones. Según el nuevo programa establecido por la legislación del Concejo Municipal, los restaurantes en las calles serán estacionales, la temporada terminará el 29 de noviembre y se reanudará el 1 de abril”, agregaron, advirtiendo que los interesados pueden visitar un portal de solicitud en línea “fácil de usar para agilizar el proceso de solicitud, permitiendo a los restaurantes realizar la transición sin problemas”. El portal incluye toda la información, tarifas y requisitos de documentación necesarios.

Asimismo, ofrecen información a establecimientos de alimentos que instalan cafés en las aceras o en las calles, y ofrece empresas especializadas en construcción, ensamblaje, diseño y almacenamiento de materiales y muebles que pueden ayudar, pero advierten que el uso de estas empresas es opcional.

Cobertizos no podrán ser puestos directamente en el piso. Necesitarán una base. Foto Edwin Martinez

Jessica Rico, propietaria del restaurante Mojitos, quien hace unas semanas se benefició de un programa que ayudó a 60 restaurantes de Queens a cubrir los gastos del nuevo cobertizo exterior de sus negocio con las especificaciones nuevas del DOT para poder operar afuera, aseguró que el proceso para aplicar por la renovación del permiso para tener el comedor sobre la calle fue sencillo.

“Hay herramientas de ayuda para poder llenar esas aplicaciones. No es difícil y le aconsejo a quienes van a seguir teniendo mesas afuera que lo hagan rápido y así uno queda más tranquilo y se evita dolores de cabeza futuros“, dijo la colombiana.

Datos sobre el programa “Dining Out NYC”

3 de agosto vence el plazo para que restaurantes con mesas afuera soliciten permisos, renueven o desmonten estructuras

12,000 negocios aprovecharon el espacio exterior después de la pandemia

$500 será la primera multa impuesta desde el 4 de agosto a quienes no apliquen para continuar o quienes no desmonten sus cobertizos

$1000 será la segunda multa

10,000 y 40,000 dólares estimado del costo de arquitectura se eliminó

$1,050 es el costo ahora para aplicar por permisos para poner mesas en las aceras

$1,050 para cobertizos en calles

$6 dólares adicionales por cada pie cuadrado

Programa ahora es permanente

Cobertizos en calles deberán ser plegables y removibles, con una base que los separe del piso

Cada semana es responsabilidad de los negocios levantar las estructuras para limpiar por debajo

Cobertizos en las calles solo operarán entre abril y noviembre

Entre diciembre y marzo deberán desmontarse

Mesas en aceras podrán permanecer todo el año

Dónde aplicar y obtener más información