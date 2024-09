Kennedy Jr. arremete contra Harris: “no creo que sea una presidenta digna”

Robert F. Kennedy Jr. criticó duramente a la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, afirmando que no es una candidata “digna” para ocupar la presidencia de Estados Unidos.

“No creo que la vicepresidenta Harris sea una presidenta digna de este país”, declaró Kennedy en una entrevista con Chris Cuomo en NewsNation, donde además defendió su reciente decisión de apoyar al expresidente Donald Trump.

“Creo que necesitamos un presidente que pueda dar una entrevista, que pueda articular una visión, que pueda armar una oración en inglés, que pueda expresarse y defender sus políticas y su historial, y que pueda participar en un debate, y en debates regulares, en apariciones no programadas, con el presidente o el vicepresidente”, agregó.

El mes pasado, Kennedy sorprendió al anunciar que suspendería su campaña en los estados en disputa y que respaldaría a Trump. A lo largo de su campaña independiente, el abogado ambiental había criticado duramente al Partido Demócrata y a los medios de comunicación, acusándolos de tratarlo injustamente.

“Bueno, me quedó claro, Chris, que no me iban a permitir subir al escenario de debates, que era realmente mi único camino hacia la victoria. Ya me estaban boicoteando todos los medios tradicionales, los medios liberales”, comentó Kennedy.

Además, el exdemócrata justificó su decisión al explicar que las encuestas indicaban que su permanencia en la contienda favorecería a Harris. “No tenía forma de crecer, y nuestras encuestas mostraban que si permanecía en la carrera, la vicepresidenta Harris ganaría, y yo no quería ese resultado”, señaló.

Su nombre en las papeletas

A pesar de retirarse de los estados clave, Kennedy indicó que su nombre seguirá en las papeletas de muchos otros.

Además, criticó al Partido Demócrata por sus demandas contradictorias: “El Partido Demócrata, que nos estaba demandando para mantenernos fuera de las papeletas electorales en esos estados, ahora nos está demandando para obligarnos a estar en las papeletas electorales”.

Cuando Cuomo le preguntó si existe algún acuerdo con Trump para ocupar un puesto en su administración, Kennedy aclaró que no están hablando de un puesto específico: “No estamos hablando de un puesto particular para mí en el gobierno”.

Sin embargo, subrayó que su respaldo a Trump es parte de un esfuerzo por unificar al partido. “Nuestro acuerdo se trata de un partido unificado, de unificar a nuestro partido en torno a ciertos objetivos”, expresó Kennedy.

Kennedy también dejó claro que, aunque apoya a Trump, seguirá teniendo diferencias en ciertos temas: “Y esto me permitirá seguir estando en desacuerdo con el presidente Trump en cuestiones en las que no estoy de acuerdo con él, y a él seguir estando en desacuerdo conmigo”.

