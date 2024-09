Shakira expuso los detalles de su tema legal en España

La reciente carta abierta de Shakira en el diario El Mundo ha captado la atención del público, al abordar de manera directa su conflicto con la Hacienda. La artista colombiana expresó su frustración hacia la agencia tributaria, aclarando que su presencia en España durante su relación con Gerard Piqué no era una intención de establecerse, sino un intento de hacer que un vínculo prosperaro.

“En 2023 viví rodeada de cámaras que esperaban ansiosamente mostrarle al mundo cómo me quebraba. Nadie se perdió detalle: el juicio de Hacienda, el divorcio mediático… era un espectáculo demasiado jugoso para dejarlo pasar. Pero lo más frustrante fue comprobar que una institución del Estado parecía más interesada en quemarme públicamente en la hoguera que en escuchar mis razones”, escribió para el mencionado medio de comunicación.

Sobre sus viajes mencionó que los hacía “para que prosperara esa relación, no por ‘vocación de permanencia’. Una estrategia en la que además subyace un prejuicio machista. Si el cantante hubiera sido un hombre estadounidense, se hubiera enamorado de una española y la visitara regularmente, me cuesta creer que la Agencia Tributaria hubiera considerado que tenía una intención de arraigo. Hay un machismo estructural que da por descontado que una mujer solo puede seguir a un hombre, incluso cuando no le conviene”.

El problema legal surgió cuando la Agencia Tributaria la denunció por un delito fiscal relacionado con sus ingresos en España entre 2012 y 2014, acusándola de defraudar al fisco con más de 14 millones de euros. A pesar de esta denuncia, en 2023, Shakira decidió llegar a un acuerdo y pagó una multa superior a siete millones de euros. Asimismo, se reveló que también fue culpada de deber otros 6 millones de euros en 2018, aunque esta investigación se cerró por falta de pruebas.

“Yo cumplí siempre con mis obligaciones. Mis finanzas fueron investigadas por instituciones tan poco sospechosas como la Casa Blanca o el IRS y aprobadas por otros países de la Unión Europea, y en todo ese tiempo nunca encontraron ni la menor seña de ilegalidad, mientras que un director general de inspección de la Agencia Tributaria española se permitió criminalizarme en un programa de la televisión antes incluso de que se celebrara el juicio. ¿Acaso se puede confiar que una institución va a respetar nuestra presunción de inocencia cuando nos condena públicamente antes de la sentencia?”, añadió la colombiana.

A través de su carta, Shakira no solo busca defender su posición frente a las acusaciones, sino también compartir su perspectiva y las dificultades que ha enfrentado en este proceso legal. Su declaración ha resonado con muchos de sus seguidores, quienes han expresado su apoyo a la artista en este complicado capítulo de su vida.

