Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 5 al 11 de septiembre

Música y cine en español gratis

Inwood Art Works y el Hispanic Society Museum and Library presentan Film Works Alfresco, una serie gratuita de música y cine al aire libre en español. Y este jueves, 5 de septiembre a las 6 pm el público podrá disfrutar de la presentación de Xianix Barrera Flamenco antes de la película “Volver”, que se proyectará a las 7:00 pm. Dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Penélope Cruz, es la historia de una madre que regresa a su pueblo natal después de su muerte para arreglar las situaciones que no pudo arreglar en vida. En The Audubon Terrace entre 155th y 156th Street en Broadway. Más información: https://hispanicsociety.org.

Cortesía

Juana Luna en el Lincoln Center

Este sábado 7 de septiembre el Lincoln Center presentará a la cantautora Juana Luna, nacida en Argentina y radicada en Brooklyn, quien abarca con facilidad una amplia gama de influencias musicales, desde baladas románticas tradicionales argentinas y clásicos del American Songbook hasta samba, boleros y jazz latino. El regreso de Luna al Lincoln Center Atrium celebra el lanzamiento de su segundo álbum, Canciones en Blanco y Negro, que interpretará en su totalidad. Luna presenta estas historias de amor junto a una banda que incluye a los guitarristas Asher Kurtz y Federico Díaz, el bajista Sebastián de Urquiza, un cuarteto de cuerdas y otros invitados especiales. Gratis. A las 7:00 pm en el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway, New York, NY 10023). Para reservar: https://lincolncenter.org.

Foto: Sol Schiller

Clases de danza gratis en el Whitney Museum

El Museo Whitney de Arte Americano y AILEY celebran la próxima exhibición Edges of Ailey con clases de danza al aire libre gratuitas este domingo 8 de septiembre. Se invita a bailarines de todas las edades y habilidades a unirse al instructor de Ailey Extension y exmiembro de la Compañía Alvin Ailey American Dance Theater, Amos Machanic, para aprender fragmentos de la obra maestra atemporal de Alvin Ailey, Revelations. Las clases se ofrecerán frente al Whitney (99 Gansevoort Street entre Washington y West Streets) a las 12 pm y a las 2 pm, antes de la venta de boletos para la presentación Edges of Ailey que comienza el 10 de septiembre. No se requiere inscripción para participar; el espacio es limitado. Asimismo, este domingo continúan los Free Second Sundays con entrada gratuita al Whitney para todos los visitantes desde las 10:30 a.m. hasta las 6 p.m. Más información, whitney.org/admission.

Foto: Cortesía Whitney Museum

Entradas 2X1 en Repertorio Español

El teatro Repertorio Español arranca su nueva temporada esta semana ofreciendo un especial de entradas 2X1, del viernes 6 al domingo 8 de septiembre. Disfrute de tres aclamados espectáculos, La Llamada (foto), La Golondrina y La Breve y Maravillosa Vida de Oscar Wao, que se estarán presentando en diferentes horarios durante todo este fin de semana. El teatro está ubicado en el 138 East 27th Street, Manhattan. Más información en: https://repertorio.nyc.

Foto: Cortesía Repertorio Español

Julieta Venegas en el Beacon Theatre

Julieta Venegas, la compositora y cantante mexicana que ha dejado una marca imborrable en la música latina, está en medio de su gira internacional “Tu Historia”, un álbum que le ha otorgado grandes satisfacciones a su carrera, y el próximo martes 10 de septiembre hará una parada en nuestra ciudad. El Beacon Theatre ( 2124 Broadway) la recibirá para que sus fanáticos neoyorquinos disfruten de sus más recientes éxitos al igual que de clásicos tales como “Limón y Sal”, “Eres para mí” y Ändar Conmigo”. A las 7:30 pm. Boletos en: https://www.msg.com/beacon-theatre

Foto: AP Photo/Marco Ugarte

Yoga con Deepak Chopra en Bryant Park

Bryant Park será escenario de una sesión especial de yoga con la participación del mundialmente conocido Director de Bienestar del Institute of Integrative Nutrition (IIN) y autor, Deepak Chopra, junto con la reconocida yogui Sarah Platt-Finger. Ambos liderarán una sesión gratuita e inspiradora, ofreciendo al público una oportunidad única de interactuar con una de las figuras más influyentes en el ámbito del bienestar. Chopra comenzará con una meditación de respiración en posición sentada para fomentar un sentido compartido de paz y sanación. Posteriormente, Platt-Finger dirigirá una sesión de asanas de yoga de 40 minutos, continuando con el tema de la esperanza y la sanación. Se llevará a cabo el miércoles 11 de septiembre a las 5:30 pm, como parte de la serie continua de Yoga en Bryant Park, presentada por CALIA. Para registrarse, visite: www.bryantpark.org.

Foto: Angelito Jusay

Septiembre en el New York Discovery Lab

Únase al NYC Discovery Lab los fines de semana de septiembre para celebrar el 120º cumpleaños del metro de Nueva York con actividades para niños y adultos. Todos los sábados y domingos de este mes, entre las 11 am y las 4 pm, descubra cómo ha evolucionado el transporte en la ciudad a lo largo de los siglos, desde la canoa y el tranvía tirado por caballos hasta el metro; participe de una búsqueda del tesoro para explorar obras de arte y objetos históricos en todo el Museo que reflejan diferentes modos de transporte; construya su propio vagón de tren elevado, entre otras actividades. El NYC Discovery Lab es gratuito con la entrada al Museum of the City of New York (1220 Fifth Avenue). Más información: https://www.mcny.org.

Foto: Cortesía MCNY

Para los amantes de la langosta

El restaurante de mariscos flotante North River Lobster Company está dando mucho de qué hablar con su Shelley Roll, al que llaman el sandwich de langosta más grande del mundo. Con sus asombrosas 28 pulgadas, el “lobster roll” gigante está preparado con langosta fresca servida en un largo pan tostado, que se puede compartir con amigos y familiares mientras se disfruta de las impresionantes vistas del horizonte de Manhattan desde la comodidad de un barco. El North River Lobster Company sale del Pier 81 de Manhattan, a diferentes horarios, con viajes de una o dos horas por el Río Hudson. Reservas en: https://northriverlobsterco.com.