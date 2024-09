FOTOS: Jennifer López y Ben Affleck se reencuentran tras el anuncio de su divorcio

Luego de más de dos semanas de que se revelara la petición de divorcio que hizo Jennifer López a Ben Affleck, ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la aún pareja de actores fue captada, por primera vez, en un edificio de oficinas en la misma ciudad californiana.

En las fotografías difundidas, en primera instancia, se pudo ver el arribo del intérprete de “Batman vs Superman”, de 52 años, al edificio de locales en Los Ángeles de manera solitaria. Minutos después, y gracias a otras imágenes compartidas, se constató que la también cantante de origen latino salió del Hotel Beverly Hills, en compañía de su madre, con rumbo al mismo edificio en donde se encontraba su ex esposo.

Jennifer López fue vista junto a su madre en todo momento. Crédito: Grosby Group

Solo unos minutos después de la llegada de la intérprete de “On The Floor” a dicho establecimiento, el ganador del Oscar por “Argo” fue visto saliendo del edificio, lo que indica que los estadounidenses pudieron no haberse encontrado en ningún momento.

También se ha especulado que López y Affleck pudieron reunirse apenas unos minutos en dicho edificio, el cual pertenece a ambos.

Ben Affleck salió unos minutos después de la llegada de JLo al mismo lugar en donde se encontraba. Crédito: Grosby Group

JLo y Ben Affleck continúan sus vidas

Luego de meses de especulaciones respecto a sus crisis matrimonial, diversos medios especializados revelaron que la nacida en El Bronx, de 55 años, presentó, el pasado 20 de agosto, la petición de divorcio de Ben Affleck tras más de 2 años de matrimonio.

Lo anterior, aunque no ha sido confirmado por ninguno de los involucrados, deja en claro que la pareja decidió seguir caminos diferentes ante la variedad de problemas que enfrentaban como la diferencia de sus estilos de vida.

Desde entonces, ambos actores han sido captados en diferentes escenarios que reflejan parte de su nueva cotidianidad. En el caso de la intérprete de “Selena”, esta ha sido vista, de manera reciente, junto a su hija Emme, en un centro comercial en Los Ángeles, donde fue captada bailando y sonriendo sobre una escalera eléctrica.

De igual manera, y gracias a sus publicaciones en sus redes sociales, todo parece indicar que la estrella latina parece avanzar en su vida profesional y privada a pesar de la delicada situación que vive.

Respecto al actor estadounidense, y gracias a una diversidad de imágenes que circulan en redes sociales, se pudo constatar que Ben se ha centrado en su familia debido a que ha sido captado junto a sus hijos Samuel y Finn paseando y realizando otras actividades.

Aunado a lo anterior, el también director de cine ha sido vinculado románticamente con la actriz Kathleen Kennedy, hija de Robert F. Kennedy Jr. Sin embargo, y de acuerdo con lo revelado por medios especializados, se difundió que el actor se encuentra “sumamente molesto” por la serie de rumores que se han esparcido sobre una posible relación entre él y la miembro de la familia Kennedy debido a que todos son falsos.

