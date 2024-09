Lionel Scaloni se rinde ante Ángel di María: “Es uno de los mejores de la historia”

El director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, reconoció este miércoles que el delantero Ángel di María es “uno de los mejores de la historia” por el papel tan importante que tuvo a lo largo de su carrera en los diferentes clubes y especialmente por lo demostrado con la albiceleste, equipo con el que logró ganar las Copas Américas de 2021 y 2024, además de conquistar el Mundial de Qatar 2022.

Estas declaraciones las realizó el entrenador en una rueda de prensa correspondiente al partido que disputará Argentina este jueves contra el combinado nacional de Chile, encuentro en el que Di María será homenajeado para reconocer todo lo que hizo a lo largo de su carrera con la selección; este encuentro es de vital importancia debido a que corresponde a las eliminatorias sudamericanas para buscar la clasificación al Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

“Ha sido un futbolista para la selección de los mejores de la historia y ha dejado un legado imborrable, por lo que merece un homenaje de su gente, con su gente, en Argentina y así lo va a tener”, expresó Scaloni en sus declaraciones.

“Todos tienen, de alguna manera, que agarrarse de lo que él ha hecho: no rendirse nunca, no darse por vencido, pasar momentos complicados, de eso trata la vida y el fútbol. Ha dejado, más allá de los títulos, un legado imborrable y, además de eso, es un chico espectacular, con ascendencia en un grupo”, agregó el estratega.

Scaloni sostuvo que Di María siempre fue un referente dentro de la plantilla debido a que siempre estuvo entregado a defender el escudo de Argentina y buscaba transmitir esa buena energía a cada uno de sus compañeros en el vestuario para poder salir al campo de juego y controlar el partido en cada minuto.

“Lo buenísimo es que está dentro de la historia y nos ha dado una gran alegría en los últimos tiempos. La primera idea era que él juegue el último partido, todo lo que fuera necesario, nunca que fuera unos minutos. El partido es lo suficientemente importante para tomarlo de esa manera”, aseveró Scaloni, quien agregó que “al rival hay que respetarlo y esa idea nunca estuvo”, enfatizó.

“Todos se acuerdan del penalti de Paraguay (2019). No me quedo sólo con eso, me quedo con un legado espectacular, un tipo recontra querido en el grupo, muy profesional y que siempre ha tirado para adelante, incluso cuando no le ha tocado jugar y ha sido importantísimo”, concluyó.

