Sabalenka-Navarro: un duelo de semifinal para tomar asiento en el US Open

El público que acuda este jueves al complejo Billie Jean King tendrá un dilema: a quién apoyar en el partido de semifinal pactado entre la bielorrusa Aryna Sabalenka y la neoyorquina Emma Navarro.

Posicionada como número 2 en el circuito y con la experiencia incluso de haber sido finalista en 2023 en el US Open, la carismática Sabalenka ha sabido granjearse el cariño de los fanáticos en la pista rápida de Flushing.

La cuatro veces semifinalista en el Abierto de EEUU llega a esta instancia del torneo tras dejar en el camino de forma contundente a sus rivales. Solo ha cedido un set, y su mejor arma, el potente saque, no le ha traicionado para salir avante en 6 horas y 10 minutos de juego.

La noche del martes 3 de septiembre por ejemplo aniquiló a la medallista olímpica Quinwen Zheng en dos parciales de 6-1, 6-2. Solo necesitó de 1 hora y 13 minutos para apabullar a la tenista asiática.

A lo largo de su carrera ha ganado 298 partidos y 15 títulos individuales.

Su rival en semifinales será nada menos que la estadounidense Emma Navarro, una jugadora que a pulso se ha ganado el respeto en la cancha rápida de Flushing. Fue la verduga de la campeona del 2023, Coco Gauff, y el martes despachó a la española Paula Badosa en dos sets por 6-2, 7-5 en 1 hora 12 minutos.

“Es una gran jugadora. Va a ser una gran batalla”, anticipó Sabalenka sobre el compromiso ante la neoyorquina, que sin duda por representar a los de casa también tendrá el respaldo de la fanaticada.

Pero la bielorrusa dijo -entre risas: “Por favor, me dan algo de apoyo en el próximo partido”.

La primera vez

Para Navarro esta será su primera semifinal en el Arthur Ashe. Clasificada número 12, llega precedida de un meteórico ascenso. En este US Open sólo ha cedido dos mangas.

Hasta ahora ha obtenido un título individual y siente que en este momento está preparada para cualquier torneo.

Aunque posee un tipo de saque más discreto pero con precisión, la estadounidense, de 23 años, ha demostrado tener gran disciplina en la cancha. No baja la guardia y su buena condición atlética suman elementos clave para no dejarse intimidar.

Navarro tiene detrás de ella una familia adinerada que no ha escatimado a la hora de invertir en su talento. “Me siento muy afortunada de haber tenido a mi disposición todos los recursos que he necesitado”, dijo en conferencia de prensa, no sin antes agregar que hoy en día gracias a la expansión del deporte de la raqueta muchos chicos en el país también tienen mayores acceso a desarrollar sus habilidades.

Sobre el camino recorrido para llegar a esta importante semifinal, Navarro expresó estar a la altura para lo que sigue. “Cuando miro en retrospectiva y pienso en el enfoque metódico en (mi carrera) tenística y en mis capacidades físicas y fortaleza mental, no me sorprende (hasta donde he llegado). En este momento estoy lista. Todo esto es el resultado de un trabajo gradual”.

Respecto a jugar frente a una tenista experimentada como Sabalenka, la neoyorquina dijo: “Ella ha estado en esta posición antes pero siento que igual también tiene mucho que perder y yo mucho que ganar”.

Sin duda, la bielorrusa lleva ventaja por el palmarés que posee, pero Navarro va con una mentalidad triunfalista, independientemente de quién esté del otro lado de la pista. Sabe que con cabeza fría y paciencia puede desequilibrar el planteamiento de su oponente.

Además, ambas ya se han cruzado en el camino dos veces este año. En Indian Wells salió vencedora Navarro, mientras que en Roland Garros tuvo su desquite Sabalenka.

Solo resta buscar asiento para lo que promete ser un duelo cerrado por el desempate.