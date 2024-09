Yolanda Andrade contó lo difícil que se vio estando enferma

Yolanda Andrade compartió con los medios su experiencia reciente y cómo ha transformado su perspectiva de la vida tras enfrentar serios inconvenientes de salud. La presentadora, que había estado alejada del público debido a sus dificultades, se mostró más fuerte y agradecida por la oportunidad de seguir adelante.

“Hay momentos que no me podía parar ni hablar; pero ahorita voy mucho mejor, tengo unos médicos maravillosos. Tuve una situación con mi cerebro… Tuve problemas para mover mi cuerpo, y un virus en la sangre. Entonces no ha sido fácil, pero no imposible”, expresó frente a los reporteros.

La pérdida de su querida perrita ‘Amor’ también impactó profundamente su estado emocional, haciendo que la situación fuera aún más complicada. Andrade comentó que este difícil proceso la llevó a buscar ayuda y apoyo, enfrentando no solo sus problemas físicos, sino también los emocionales que vinieron con ellos.

“Me agarré de Dios, aunque si me daban cuadros fuertes de depresión, porque me tenían que bañar y luego llorar, llorar y llorar era lo que hacía. Nunca quise suicidarme en esta ocasión, la verdad no, nunca quise suicidarme, al contrario, quería vivir y en esta nueva etapa de mi vida ¡valoro todo! Y todo lo tomo como aprendizaje hasta para ir al baño, para lavarme la cabeza, valoro hasta las cosas más simples, como cargar una botella de agua”, mencionó.

A pesar de los retos, Yolanda se siente esperanzada y está enfocada en su recuperación, decidida a seguir adelante y encontrar nuevas maneras de disfrutar la vida. Su valentía al compartir su historia ha resonado con muchos de sus seguidores, quienes la apoyan incondicionalmente en esta nueva etapa.

“Estoy muy agradecida con la gente tan querida que está en mi vida, que ha aparecido, que me mandan mensajes de amor. La gente del público, el otro día una señora me abrazó en el aeropuerto y me dijo que ella rezaba por mí, me dio mucho sentimiento porque dije ‘qué bonito'”, expresó.

Hermana de Yolanda Andrade habló de su salud

“Como hermana y para la familia ha sido muy difícil, porque los doctores no encontraban qué es lo que tiene. Nos partía el corazón verla así y estar en la incertidumbre. Pero está mucho mejor. Dieron por fin con lo que tiene y ella ofrecerá declaraciones en su momento”, dijo la hermana de la conductora en exclusiva para TVNotas.

Sigue leyendo:

· Yolanda Andrade compartió que su salud mejoró

· Montserrat Oliver reveló detalles de la salud de Yolanda Andrade

· Lorena Meritano revela detalles del breve romance que sostuvo con Yolanda Andrade