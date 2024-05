Lorena Meritano revela detalles del breve romance que sostuvo con Yolanda Andrade

Lorena Meritano y Yolanda Andrade han preferido mantenerse al margen de los comentarios negativos y han dejado claro que guardan respeto y cariño mutuo. A pesar de las diferencias y desacuerdos, las dos han demostrado que prefieren recordar los momentos felices que vivieron juntas.

“Me quedo con todo lo bonito que vivimos en ese casi mes o dos meses que fuimos novias, mi única novia, y fue re lindo, y ya está. Me mandaba cartitas de amor cuando yo estudiaba con la maestra (Adriana) Barraza, me mandaba flores, mariachis, ella es un ser generoso, amoroso, divertido, hermoso, muy romántica, imagínate caí rendida a sus pies”, dijo Lorena a Mezcal TV.

Además de Lorena Meritano, Yolanda también ha sido vinculada sentimentalmente con otras famosas como Verónica Castro y Montserrat Oliver. Aunque la conductora ha sido discreta en cuanto a su vida amorosa, algunos de estos romances han salido a la luz pública causando controversia y especulaciones.

Lorena Meritano se queda con los mejores momentos vividos con Yolanda Andrade. Crédito: Mezcalent

“En el 2010 que vine a hacer Mujeres Asesinas. Pedro Torres nos unió otra vez, (Yolanda Andrade y yo) nos abrazamos y fuimos a cenar como cuatas y este año lo mismo. Las dos pudimos decir, damos vuelta a la página, ella tiene una elección sexual, yo tengo otra obviamente. Y ser amigas, y querernos mucho, después de muchos años de no hablar”, agregó la actriz.

A pesar de todo, Yolanda ha dejado en claro que prefiere mantener su vida personal en privado y no dar detalles sobre sus relaciones pasadas. Sin embargo, esto no ha evitado que se sigan generando rumores y especulaciones sobre su vida amorosa.

“Sí, hemos tenido contacto hasta hace veinte días y por la condición que ella tiene no puede leer tantos mensajes, entonces la última vez que hablamos, nos mensajeamos, fue hace como veinte días. Hay que pedir mucho por ella, pero yo sé que se va a poner bien”, manifestó Meritano.

Andrade es reconocida como una mujer exitosa y talentosa en su carrera, y su vida amorosa no debería ser motivo de escándalo ni juicio por parte de los demás. Al final del día, la felicidad depende de cada quien para sentirse plenos en todos los aspectos de su vida.

