Jubilado gana la lotería, pero enfrenta problemas económicos por retraso en el pago

Pete Daly, un jubilado de 71 años, finalmente ganó uno de los premios de Euromillones tras una década de comprar boletos sin falta. Sin embargo, lo que parecía ser una victoria financiera se ha convertido en una fuente de frustración, ya que, al no haber recibido aún el pago del premio, ha tenido que recurrir a bancos de alimentos para poder subsistir.

Daly, originario del distrito de Wirral en el Reino Unido, ha sido un jugador habitual del Euromillones durante los últimos 10 años. Cada semana destinaba parte de sus ingresos a la compra de boletos, con la esperanza de que algún día ganaría. Esa perseverancia finalmente dio sus frutos en julio de este año, cuando se enteró de que había ganado un premio de 582,20 libras esterlinas (unos $763 dólares)

Aunque el monto no es una fortuna, representaba una ayuda económica significativa para Daly, quien había gastado más de 10 libras a la semana en boletos durante años. “He estado pagando la lotería durante 10 años, mil 40 libras cada año, y finalmente gané 500 libras”, dijo Daly en una entrevista con el Liverpool Echo. Sin embargo, su alegría duró poco, ya que el dinero aún no ha llegado a sus manos.

Cuando Pete se enteró de su victoria, tomó la decisión de usar sus ahorros para pagar el seguro de su automóvil. Confiaba en que una vez recibido el premio, repondría ese dinero sin mayores complicaciones. Sin embargo, debido a los retrasos en el pago por parte de la Lotería Nacional, Daly quedó sin efectivo para el resto del mes.

“Cuando me enteré de que había ganado, pagué el seguro de mi automóvil con todo el dinero que tenía en efectivo para el mes porque pensaba que ese dinero me ayudaría a sobrevivir durante el mes”, comentó Daly. Sin el premio y sin dinero disponible, tuvo que acudir a bancos de alimentos locales para poder comer. “He estado viviendo en bancos de alimentos todo el mes porque no me ha llegado nada”, agregó con frustración.

¿Por qué no ha recibido su premio de lotería?

A pesar de los esfuerzos de Daly para reclamar su dinero, los organizadores del Euromillones han retrasado el pago del premio. Cada vez que Daly llama a la Lotería Nacional para preguntar sobre su situación, recibe una respuesta diferente. “Cada vez que llamo, me cuentan una historia distinta”, señaló. Esto ha incrementado su frustración y desesperación, especialmente al saber que el dinero que ganó está retenido y no puede hacer uso de él.

Un portavoz de la Lotería Nacional ha explicado que actualmente están procesando un gran número de reclamos de premios, lo que ha generado retrasos en la entrega de algunos pagos. Además, la lotería tomó una decisión interna de suspender temporalmente el pago inmediato de premios minoristas entre 500 y 50,000 libras, lo que ha afectado directamente a ganadores como Daly.

Mientras Daly espera recibir su premio, su situación económica sigue siendo delicada. Sin efectivo y con el premio retenido, su vida cotidiana se ha visto gravemente afectada. A pesar de todo, mantiene la esperanza de que la Lotería finalmente le entregue el dinero que le corresponde para poder recuperar su estabilidad financiera y salir de la situación de precariedad en la que se encuentra.

