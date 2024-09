Julio César Chávez estuvo dispuesto a ir a prisión para ayudar a su hijo

El histórico boxeador mexicano y múltiple campeón mundial, Julio César Chávez, recordó los complicados momentos que vivió mientras su hijo Julio César Chávez Jr. se encontraba combatiendo sus problemas con las adicciones.

Durante la presentación a los medios de comunicación de su nuevo reality show ‘Los Chávez’, que será transmitido a través de Disney+, el campeón recordó el momento en el que por poco entra a una prisión de los Estados Unidos para poder ayudar a su hijo a combatir la situación que atravesaba.

“Me agarró en el momento más cabrón, en el momento más difícil llegó este reality. Yo no quería porque estaba pasando un momento difícil, tenía a mi hijo Julio en la cárcel en Estados Unidos, mi hijo Omar no me hablaba, Cristian no me hablaba; y ellos no me hablaban porque me decían papá ayuda a mi hermano que se está muriendo, ayúdalo. Y cómo lo iba a ayudar si estaba en Estados Unidos, no podía ir por él, entonces cómo creen que me sentía yo. Entendía a mis hijos, pero ellos no me entendían a mi”.

“Yo estaba dispuesto a que me metieran a la cárcel. A que me quitaran mi VISA para pasar a los Estados Unidos, pero aún así estaba dispuesto a ir por mi hijo, a rescatarlo. Mi hijo ya estaba como loquito. Imagínate al ver a tus hijos que te están reclamando por el otro hijo, cómo creen que me sentía. Y este reality gracias a Dios nos unió a todos”, resaltó.

Julio César Chávez manifestó que se siente bastante tranquilo y contento con la situación actual de su vida debido a que su hijo Junior se encuentra bastante recuperado y tratando de regresar a su antigua gloria dentro del pugilismo mundial.

“Ahorita Julio mi hijo está viviendo el sólo por hoy. El juez fue bueno con él, eran 250 mil dólares de multa y el juez le dio 50 mil dólares, porque el juez enfrente de él le dijo: ”Julio yo conozco a tu papá, yo sé porque lo que tú estás pasando horita, tú papá pasó por ahí, pero ve a tu papá lo que hace, a qué se dedica, ve el ejemplo de tu papá”, el juez fue benévolo con él, porque eran 2 años de cárcel o hasta más. Ahorita me siento orgulloso y contento de que mi hijo ahorita esté bien que es lo principal”, concluyó.

