Leyenda de Chivas sale en defensa de Chicharito Hernández tras las críticas por su mal momento

El histórico portero de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Ignacio ‘Nacho’ Calderón, decidió salir en defensa de su compatriota Javier ‘Chicharito’ Hernández ante las crecientes críticas que ha recibido el delantero desde su llegada a la Liga MX en el torneo Clausura 2024; desde ese momento el histórico artillero de la selección mexicana apenas a logrado marcar un gol y una asistencia en 16 partidos divididos entre los torneos Clausura y Apertura de la Liga MX, además de los encuentros correspondientes a la Concachampions.

Ante diversos medios de comunicación el histórico guardameta del Rebaño Sagrado cuestionó las críticas que ha recibido Chicharito por parte de los medios de comunicación y por la afición; consideró que esta situación no le genera ningún bien al delantero y por el contrario solo extiende aún más el mal momento que atraviesa deportivamente.

“Nadie es monedita de oro para carle bien a todos. Unos quisieran verlo como si estuviera en su mera juventud, pero pues es difícil. Pero hay que entender que lo que hizo, eso ya nadie se lo puede quitar. Y eso es lo que vale”, expresó Calderón en sus declaraciones.

El portero también destacó que las lesiones han sido un factor clave en la poca actividad del delantero mexicano debido a que Chicharito Hernández no juega con las Chivas de Guadalajara desde el parón de la Leagues Cup 2024; de igual manera se desconoce el tiempo que estará fuera de las canchas y pidió entendimiento a toda la afición.

“Desgraciadamente las lesiones han aparecido, pero lo que ha hecho en el fútbol nadie se lo quita. Los méritos, el haber jugado con grandes equipos europeos, no cualquiera lo hace. Desgraciadamente tuvo una lesión antes de llegar a Chivas y no ha quedado bien, pero yo considero que lo que él hizo, ahí está presente. Yo quisiera que siga esa leyenda que es él, pero no se ha podido”, agregó.

“Lo que hizo en Europa nadie se lo quita. Nadie puede decir, ahorita actualmente no lo está haciendo. Pero sabemos que viene de una lesión muy difícil y que no se ha podido recuperar. Pero de que ha hecho un nombre en el fútbol mexicano, no hay discusión”, concluyó Calderón.

Sigue leyendo:

–Federico Valverde: “Bielsa fue el único que nos defendió de los ataques”

–Argentina no extraña a Messi con goleada 3-0 a Chile

–Ángel Di María recibe un inolvidable homenaje tras su retiro de Argentina