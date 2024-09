Cubano Néstor Cortés no ocultó su molestia al ser movido al bullpen de Yankees

El lanzador zurdo cubano de New York Yankees, Néstor Cortés, no ocultó su molestia luego que este sábado fuese trasladado al bullpen de los Mulos para ver acción como relevista durante el triunfo de su equipo 2-0 ante Chicago Cubs.

Cortés, que terminó haciendo de relevista pero tuvo un trabajo de “abridor” fue llamado desde el bullpen de Yankees en el cuarto inning cuando la apertura Clarke Schmidt, el abridor de Yankees, llegó a su fin.

Al parecer la intención de Boone fue que Schmidt no viera acción prolongada al recientemente salir desde la lista de lesionados y por esa razón el zurdo tomó posesión de la pelota para lanzar 4.1 innings en blanco, con tres ponches y acreditarse la novena victoria de la temporada (9-10, 3.97 porcentaje de carreras limpias).

A pesar de su llamativa actuación Cortés no estuvo de acuerdo con su cambio de rol y en unas fuertes declaraciones se quejó de la decisión posterior al encuentro.

“Obviamente estaba molesto. Siento que entre todos los titulares, he sido el caballo de batalla aquí. Una vez que (Gerrit) Cole cayó, me eligieron para ser el titular del Opening Day; no necesariamente el número uno, sino el titular del día inaugural. Tuve que cambiar mi rutina allí y ahora hacen esto”, comentó.

Aunque contundente en su discurso, posteriormente Cortés señaló que el hecho que no se sienta feliz con el movimiento no quiere decir que se pueda dudar de su compromiso con Yankees, equipo según con el cuál quiere seguir adelante y por ello está dispuesto a aceptar lo que tiene que hacer si eso ayuda.

“Nunca voy a dar marcha atrás ante un desafío, nunca voy a dejar a mis compañeros abandonados. Siempre obtendrás mi mejor esfuerzo, sin importar si estoy feliz o no. Eso es lo que hice hoy. Simplemente salí y demostré que me pueden poner en cualquier situación, y de ahora en adelante, si ese es mi papel, lo aceptaré”, añadió.

La decisión de usar a Cortés como un relevista largo es parte de las intenciones del manager Aaron Boone de mover su cuerpo de pitcheo, especialmente luego del último fracaso del cerrador Clay Holmes, que desperdició una ventaja de una carrera ante Texas Rangers durante la semana y que culminó con un Grand Slam para que el juego cerrara 7-4 a favor de los Texanos.

Tras ello Boone comenzó a utilizar a Luke Weaver como rescatista y este mismo viernes respondió al acreditándose el salvado al trabajar el último inning durante la victoria de los del Bronx 3-0 en el Wrigley Field.

