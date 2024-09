Eugenio Derbez lanzó contundente indirecta a ‘LCDLFM’

La controversia por ‘La casa de los famosos México‘ refleja un fenómeno común en la sociedad actual, donde el entretenimiento y la realidad social a menudo chocan. La segunda temporada ha capturado la atención de una audiencia considerable, dividiendo a los espectadores en facciones que apoyan a diferentes grupos dentro del programa.

Eugenio Derbez, conocido por su habilidad para mezclar humor con crítica social, ha aprovechado su plataforma en redes sociales para expresar su preocupación sobre la polarización que observa en el país. Su comentario sarcástico ha destacado con algunos, quienes ven en él una validación de sus propias preocupaciones sobre la distracción que representan estos programas en la vida diaria de la ciudadanía.

“Es importante, a veces, alzar la voz. Veo a México y lo veo incendiado, dividido. Y creo que todo viene de la mala información, yo estuve en México hace poco, pero hace un mes que no he podido regresar, que no he estado por cuestiones de trabajo y solo por las noticias y las redes sociales veo lo que está pasando”, comenzó diciendo en un video compartido en Instagram.

“Necesitamos estar bien informados para tomar las decisiones correctas. Porque, pues hay que saber, que si Mayito bailó el ‘Gallinazo’, que si Adrián Marcelo dijo de tal. Yo lo reconozco, no sé nada porque no he tenido tiempo, no he visto ni un capítulo, no sé ni quién está ni quién no está”, agregó.

Sin embargo, sus seguidores de la red social de la camarita han señalado la falta de consistencia en sus observaciones, sugiriendo que si bien critica la situación actual, no siempre ha sido tan claro en sus opiniones a administraciones pasadas.

Antes de finalizar su controversial video, añadió que: “Lo acepto, tengo que estar informado. Tengo que saber quién está en la casa. No podemos estar así, no podemos estar divididos, tenemos que estar informados, saber qué está pasando para no estar peleados con mi abuelita, con mi tía, con el vecino. Hay que estar bien informados. Antes de tomar una decisión para saber a quién sacamos de la casa y quién se queda. Por nosotros. Por México. Gracias”.

