FOTO: Victoria Ruffo y Eugenio Derbez junto a su nieta Tessa

El nacimiento de Tessa ha unido a la familia de José Eduardo y Paola Dalay de una manera conmovedora y ha sido motivo de alegría para sus seguidores. Las imágenes del reencuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez han capturado la atención del público, simbolizando un nuevo capítulo en su relación y mostrando que, a pesar del pasado, las alegrías de los parientes siempre pueden superar las diferencias.

Este momento de reconciliación ha resonado emocionalmente, no solo por la llegada de la nueva integrante de la familia, sino también por la historia de su famosa pareja. La llegada de Tessa promete traer consigo mucho amor y nuevas oportunidades para todos.

“Son algunas de mis fotos favoritas y ahí está la foto tan esperada que prometí te amo @paodalay_2203 gracias a toda la familia por estar”, fue el mensaje que acompañó la postal que fue compartida en la red social de la camarita.

“Una foto épica que solo la nieta pudo lograr”, “No puede ser, tu papá y mamá en una misma foto juntos”, “El primer reencuentro para la nueva temporada de viajando con los Derbez y Victoria”, “La foto más esperada, esa bebecita logro lo inimaginable”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

José Eduardo Derbez presenta a Tessa en la revista ¡HOLA!

José Eduardo Derbez y su pareja sentimental Paola Dalay le dieron la bienvenida a la nueva integrante de la familia el pasado 30 de junio, hecho que sin duda generó alegría a la familia de ambos. Por ello, la revista ¡HOLA!, tuvo la exclusiva para presentar a Tessa y entrevistaron a los padres primeros.

“A como nos lo habían pintado, fue muy bonito. La verdad es que las personas te van metiendo miedos, así que esperábamos algo muy caótico; por el contrario, todo fue muy tranquilo. A la hora de su llegada, sí comenzaron los nervios porque pasaban muchas cosas por nuestra cabeza, teníamos un sinfín de sentimientos. No sabíamos cómo iba a cambiar nuestra vida”, revelaron en exclusiva para la revista ¡HOLA!

José Eduardo habló del momento en que la observó por primera vez: “Cuando la vi nacer, pensé: ‘Está hermosa’. Y no sabía si era porque los papás vemos a nuestros hijos perfectos, pero todos en el quirófano me lo confirmaron. Después de limpiarla, me la dieron, la cargué y empecé a caminar nervioso y llorando para acercársela a Paola”.

