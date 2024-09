Mexicana muestra su salario de una semana como mesera en Estados Unidos en video de TikTok

Anita, con cuenta anliso0 en TikTok, es una joven mexicana que trabaja como mesara en los Estados Unidos, y se ha vuelto viral porque reveló cuánto dinero gana y cómo hace para salir adelante con esa cantidad.

“Ya me pagaron, mira, esto es lo que yo gano en una semana. Trabajo de lunes a domingo y descanso los sábados (sic). Entro a trabajar de 9 a 3, yo siempre les he dicho que a mí me pagan por turno y no por hora”.

La joven tiene 1.2 millones de seguidores, y a ellos les dijo: “Lo mucho o poquito que sea yo le doy gracias a Dios, porque con esto ya logré pagar mi deuda, ya no tengo deudas y gracias a Dios siempre amanezco con trabajo y no buscando trabajo”.

La influencer contó los billetes que le entrega su empleador en un sobre cada semana, sumando un total de $480 dólares. “Si los conviertes en pesos mexicanos es bastante ($9,600 pesos mexicanos aproximadamente), pero yo te voy a poner un ejemplo, ahorita yo gano en dólares y gasto en dólares”, dijo anliso0.

La chica mexicana explicó que siempre cuenta sus billetes cuando se los entregan, para cerciorarse si hace falta o si le sobra, si hace falta para reclamar, o si sobra, devolverlo y así evitar problemas.

¿Cómo los gasta?

“Se me viene la renta y de aquí yo tengo que juntar $350 más o menos más mi teléfono, y si tuviera carro tengo que pagar aseguranza, y si tuviera niños tengo que pagar lo de los niños, y todo lo demás”, dijo Anita.

Y agregó: “Como ustedes saben yo no pago súper porque yo estoy acompañada con mi pareja, entonces él me ayuda en uno que otro gasto y pues ya más o menos, pero con esto se me hubiera ido toda mi semana y me hubiera hecho falta más, entonces no hay que irse con la finta de que ganas muchísimo”.

Por último, la joven mexicana recomendó a sus seguidores aprender a administrarse, ahorrar y “apretarse” en el presupuesto para hacer rendir el poquito dinero y poder hacer “muchísimo”.

