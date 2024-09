Tiroteo en una fiesta en Queens deja tres hombres heridos

Tres jóvenes están heridos luego de que fueran baleados durante una fiesta el fin de semana en Queens, Nueva York. Uno de ellos se encuentra en condición crítica.

El tiroteo ocurrió en Laurelton poco después de la 1:00 am. Según PIX11 News, los hombres estaban cargando equipos de DJ en una camioneta cuando les dispararon. El sospechoso no ha sido identificado. Fuentes le dijeron al medio que no está claro si eran los objetivos previstos y no se robaron ningún equipo.

La identidad de las personas baleadas no ha sido revelada. No obstante, el Departamento de Policía de Nueva York aseguró que dos jóvenes tienen 33 años y otro 24, quien recibió un disparo en el cuello.

Todos fueron trasladados de urgencia a un hospital de la zona. Dos de los hombres se encontraban en condición estable y el de 24 años se encontraba en estado crítico, informó la policía.

Un residente le dijo a Eyewitness News que está preocupado por su seguridad.

“En los últimos tres años ha habido mucha violencia. Antes no era así. Todavía hay violencia en Nueva York, pero creo que la tasa de criminalidad sigue aumentando, aumentando y aumentando. Por eso realmente necesitamos cambiar algo”, dijo.

La policía ha pedido que se envíe pistas llamando a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (8477), visitando crimestoppers.nypdonline.org , descargando la aplicación móvil NYPD Crime Stoppers o enviando un mensaje de texto al 274637 (CRIMES) y luego ingresando TIP577. A quienes llamen de habla hispana le han recomendado que marquen 1-888-57-PISTA (74782).

