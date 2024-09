Vasco Aguirre inconforme con México pese a goleada 3-0 a Nueva Zelanda

El seleccionador de México, Javier Aguirre, comentó este sábado que la victoria por 3-0 sobre Nueva Zelanda en Pasadena no fue resultado de un “gran partido”.

Aunque el equipo obtuvo un resultado favorable, Aguirre señaló: “Sin hacer un gran partido, el equipo siguió corriendo, metiendo, con gran disposición y actitud. No me gustó que a veces jugamos para atrás, pudimos ser más agresivos y defensivamente llegamos tarde”.

Aguirre también expresó que, en el ataque, faltó aprovechar más las oportunidades. “En el último tercio debimos ser más egoístas. No puede ser que el balón pegue en el poste. Les dije a mis jugadores que si meten tres, deben meter seis. No hay que conformarse”, enfatizó el técnico, quien comenzó su tercera etapa al mando de la selección mexicana.

El entrenador señaló que las limitaciones para desplegar un mejor juego se debieron, en parte, a la falta de entrenamientos. “Jugar bien era complicado no solo por el poco entrenamiento, sino por el calor que se sintió hoy. El funcionamiento colectivo fue intermitente, hubo cosas buenas, pero se apagaba la luz cuando estábamos en el área rival. Debemos jugar siempre para adelante”, explicó Aguirre.

La selección mexicana tendrá su próximo encuentro amistoso contra Canadá este martes, y Aguirre adelantó que habrá cambios en la alineación.

Además de la baja de César Montes, quien recibió permiso para cerrar su fichaje en el fútbol ruso, Aguirre comentó que Luis Chávez está en duda debido a una lesión. “Víctor Guzmán jugará por César ante Canadá. Además de Víctor, cambiaré al portero. No voy a exponer a Chávez, si no se recupera, pondremos a otro”, dijo, elogiando además el ambiente en el equipo: “De los 26 jugadores que convoqué me ha sorprendido su compañerismo, hay un grupo humano fantástico”.

