¡Rumbo a Europa! Javier Aguirre revela el futuro de César Montes

El director técnico de la selección de México, Javier Aguirre, ofreció una rueda de prensa previo al partido contra Nueva Zelanda correspondiente a la fecha FIFA en la que habló sobre el futuro del jugador César Montes, quien se encuentra bastante cerca de emigrar al fútbol de Rusia para ser uno de los jugadores aztecas que hacen vida en el viejo continente.

El entrenador sostuvo que Montes ha demostrado ser un jugador con grandes cualidades y es por este motivo que ha despertado el interés en varios clubes de Rusia; resaltó que la poca actividad dentro de su equipo habría sido el principal detonante para buscar nuevos horizontes que le permitan impulsar su carrera profesional.

“Yo que soy un defensor de los jugadores mexicanos que quieren salirse de su zona de confort, que quieren pelear en Europa, un sitio, que quieren trascender, César está en esta tesitura, no ha tenido mucha actividad en su equipo español y hay una oportunidad grande e importante de ir al futbol ruso”, expresó.

“Él quiere continuar en Europa, quiere seguir jugando, quiere hacer algo importante con nosotros en la Selección y estamos ahí manejando los tiempos del examen médico, de la Visa. En Rusia cierran los mercados estos días, entonces yo le he autorizado que después del primer partido abandone la concentración para cerrar con el equipo ruso y continuar su carrera en el Viejo Continente”, resaltó.

Para finalizar Javier Aguirre resaltó que siempre se ha sentido representado por sus jugadores hasta en el momento en el que no se desempeñaba como director técnico del cuadro azteca, por este motivo resaltó que ha trabajado tanto en mejorar el rendimiento del equipo desde su llegada al banquillo.

“Como aficionado no me fijaba tanto en el aspecto táctico, me gustaba mucho que los jugadores me representaran como aficionado, de esta forma somos los mexicanos”, dijo.

“He llorado dos veces en mi carrera deportiva, dos veces me he descubierto en la tribuna llorando de emoción, una fue cuando ganó la medalla de oro en las Olimpiadas, fue fantástico. El otro fue en un Barcelona vs. Real Madrid, fue el partido perfecto, ganó Barcelona 5-0. Dije, no me voy a morir porque no vaya a ser el diablo y me agarre, fue el partido perfecto”, concluyó Aguirre.

