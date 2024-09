Kendrick Lamar protagonizará el mediotiempo del Super Bowl LIX

La NFL no quiso esperar y reveló que el reconocido rapero estadounidense Kendrick Lamar será el invitado de honor para el show de medio tiempo del Super Bowl LIX que se llevará a cabo el próximo 9 de febrero de 2025 en la ciudad de Nueva Orleans, específicamente en el Caesars Superdome.

La información la dio a conocer el propio cantante a través de un video compartido en su cuenta de la red social Instagram, donde no ocultó su emoción de participar por segunda ocasión en el medio tiempo del Super Bowl e invitó a todos sus seguidores a formar parte de este icónico momento con el que espera ser inmortalizado; en el video se le puede ver con una máquina para lanzar balones y una enorme bandera de los Estados Unidos de fondo.

“Qué hay, todos. Soy Lamar y me presentaré en el Super Bowl LIX. ¿Vendrán? Eso espero. Solo hay una oportunidad de ganar el campeonato. No hay segundas oportunidades. No quiero que te lo pierdas. Nos vemos en New Orleans. Ponte algo lindo, aunque lo veas desde casa”, dijo el rapero en el video.

Esta no es la primera vez que el rapero de 37 años forma parte del mayor evento de la NFL, debido a que en el 2022 fue parte del show que fue protagonizado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y 50 Cent; evento que fue catalogado por muchos como uno de los mejores en la historia del Super Bowl y que incluso fue ganador de un premio Emmy por “Mejor Especial de Variedades en Vivo”.

Se espera que para esta celebración Kendrick Lamar presente una cartelera de algunas de sus mejores y más icónicas canciones para darle a los aficionados una experiencia inigualable; entre sus sencillos más populares están ‘Not Like Us’, ‘Like That’, ‘Bad Blood’, ‘Euphoria’, ‘Money Trees’, ‘Swimming Pools’, ‘HUMBLE’ y ‘All the Stars’, por lo que muchos de sus aficionados ya pidieron por redes sociales que estén presentes estas canciones.

De acuerdo con la información de The Hollywood Reporter, la presentación de Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl LIX tendrá una duración aproximada de 13 minutos y la dirección creativa de este espectáculo estará a cargo de pgLang, compañía creativa fundada por el propio rapero y Dave Free, un famoso cineasta y productor que se ha encargado de la mayoría de sus videos musicales.

