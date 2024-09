Canelo Álvarez advierte a Berlanga: “Lo golpearé fuerte desde el inicio”

El boxeador mexicano y campeón de tres organizaciones en los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, lanzó un contundente mensaje contra el puertorriqueño Edgar Berlanga luego de su llegada a la ciudad de Las Vegas para lo que será el intenso enfrentamiento que protagonizarán el próximo 14 de septiembre.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN el peleador azteca destacó que saldrá con toda la fuerza para poder llevarse la victoria de manera temprana y por este motivo dará los mejores golpes que puede conectar para enviar a Berlanga directo a la lona.

“A los que les he dicho (sobre no tener compasión) y los que se han comportado así los he terminado antes de los 12 asaltos y este no va a ser la excepción”, expresó el tapatío al afirmar que no tiene ningún interés de llegar hasta los 12 asaltos.

“Me lo imagino perfecto, sé cómo va a salir a tirar sus bombazos, pero va a ser muy difícil que me conecte, lo empezaré a golpear fuerte desde los primeros asaltos, haré que sienta mucho dolor”, sentenció el Canelo en sus declaraciones.

Canelo, quien recientemente perdió el título indiscutido de los pesos súper medianos tras perder el cinturón por parte de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al considerar que el boricua no está al nivel de los rivales para disputar por el cetro, resaltó que Berlanga es un buen peleador y por eso tomó la decisión de enfrentarse contra él; a pesar de esto reconoció que no está a la altura de figuras como Caleb Plant o Floyd Mayweather.

“No puedes compararlo con un Floyd Mayweather, Erislandy Lara, Caleb Plant, Jacobs o Golovkin, no puedes compararlo con ninguno de ellos, es un buen peleador, fuerte, grande, que subirá al ring muy pesado seguramente, de ahí en fuera no es nada extraño para mí”, concluyó.

