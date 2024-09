Lucas Ocampos aseguró que no llegó a Rayados a “vender humo”

Lucas Ocampos, el nuevo refuerzo de los Rayados de Monterrey, expres贸 que su objetivo es ser campe贸n, pero sin caer en promesas vac铆as o “vender humo”.

En una entrevista con TUDN, Ocampos coment贸 que tiene confianza en el potencial del equipo y en el trabajo colectivo, afirmando: “Si hay trabajo, hay compromiso y hay objetivos en com煤n, seguramente al final de diciembre estaremos todos festejando”.

Ocampos, quien ha tenido una exitosa carrera en Sevilla de Espa帽a, afirm贸 que no promete cosas que no pueda cumplir, pero siempre mantiene altos objetivos. “Uno no vende humo a la gente ni a otra persona, uno siempre tiene objetivos”, aclar贸. Aunque es consciente de que el f煤tbol es impredecible, considera que comenzar con buen pie en Monterrey ser铆a “magn铆fico”.

El argentino tambi茅n reflexion贸 sobre su paso por el Sevilla, donde fue despedido con honores recientemente. “He ganado t铆tulos importantes, he jugado m谩s de 200 partidos, he sido capit谩n”, record贸, a帽adiendo que espera replicar ese 茅xito en Rayados. Para 茅l, el sue帽o es que con el tiempo pueda ganarse un lugar destacado en la historia del club, tal como lo hizo en Sevilla.

Ocampos tambi茅n revel贸 que mantuvo conversaciones con Rogelio Funes Mori, el m谩ximo goleador de Rayados, sobre la posibilidad de llegar a la Liga MX, algo que casi sucede hace varios a帽os.

“Habl茅 con Rogelio (Funes Mori)鈥 fue con el primero que habl茅 porque jugu茅 un tiempo en River con 茅l y tengo muy buena relaci贸n”, mencion贸. Adem谩s, destac贸 los comentarios positivos que recibi贸 sobre el club y el proyecto, lo cual le llen贸 de orgullo y entusiasmo para unirse a esta nueva etapa.

