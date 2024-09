Alcalde Adams sobre futuro del Comisionado del NYPD, Edward Cabán: “Si hay cambios lo anunciaremos”

La investigación que adelanta el FBI contra funcionarios del círculo cercano del alcalde Eric Adams y un reciente diagnóstico de COVID, no tienen al mandatario de la Gran Manzana pasando por su mejor momento.

Y aunque fuentes cercanas a la administración municipal aseguran que el burgomaestre estaría esperando que el comisionado del NYPD, Edward Cabán, renuncie en los próximos días, el mandatario dejó ver que no quiere “alborotar el avispero” alrededor de la suerte del primer latino en manejar las riendas de la Policía.

Cabán está en el ojo del huracán desde la semana pasada cuando agentes federales registraron las casas de altos funcionarios de la Administración Adams y confiscaron dispositivos electrónicos, y aunque este martes los cuestionamientos principales sobre el futuro del jefe de la policía estuvieron en primera plana en la conferencia de prensa virtual del mandatario desde su residencia, Adams no confirmó nada sobre lo que pasará con el funcionario.

Autoridades federales le confiscaron el teléfono celular al Comisionado del NYPD, y estarían investigando si su hermano gemelo, James Cabán, comerciaba con influencias en el NYPD con clubes nocturnos.

“Tengo la máxima confianza en el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York”, aseguró Adams, tras ser interrogado sobre Cabán, sin referirse directamente al jefe policial, pero negando que su administración esté presionando al policía latino para que de un paso al costado. “El Comisionado Cabán es parte de un equipo allí, y todo el equipo tiene que funcionar. Una persona no determina el éxito del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Si hay un cambio de personal en esta ciudad, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho. Lo anunciaremos, y si alguien decide continuar con otro aspecto de su vida, también lo anunciaremos”.

Además de Cabán, autoridades federales registraron la semana pasada las casas del vicealcalde Phil Banks, el canciller escolar David Banks, la primera vicealcaldesa Sheena Wright y el asesor especial Timothy Pearson. Sin embargo, cabe destacar que hasta ahora los miembros de la administración Adams no han sido acusados ​​de irregularidades ni actos criminales.

A pesar de la insistencia de los reporteros por saber qué tipo de acciones tomaría Adams si sus funcionarios son acusados de faltas o delitos, el burgomaestre siguió esquivando dar respuestas concretas y dijo que sigue comprometido en terminar su mandato y posteriormente buscar su reelección como Alcalde. Mencionó una charla que tuvo con Cabán, pero no dio detalles.

“Me comuniqué con el comisionado ayer (lunes). Como siempre he dicho, no entro en conversaciones privadas. Cualquiera que sean los nuevos cambios que se hagan en la administración, cuando se produzcan, los anunciaremos”, aseguró Adams, recalcando que Cabán no tiene acusaciones en su contra. “No ha sido acusado de ningún delito (…) Nunca he hecho ningún comentario que diga que algún miembro de esta administración está siendo presionado por mí para que renuncie”.

El mandatario recalcó que seguirá luchando por la gente de la Gran Manzana y que no responderá a “hipótesis”, pero reconoció que las investigaciones de autoridades federales a miembros de su administración lo tomaron por sorpresa.

“Me doy cuenta de que estas investigaciones han suscitado muchas preguntas e inquietudes. Hay algunos asuntos serios que deben abordarse. Me sorprendió, como ustedes, enterarme de estas investigaciones y las tomo muy en serio”, dijo Adams. “Creo que es imperativo que sigamos el proceso y el sistema de hacer investigaciones. Eso es lo que he hecho durante mis años en la aplicación de la ley y eso es lo que hacemos en este país. Por lo tanto, el enfoque de esta administración es continuar con este éxito que hemos demostrado durante mis años en el cargo”.

Adams insistió en que pese a los rumores de que la Ciudad estaría presionando l comisionado Cabán para que dimita de su cargo, esas informaciones no corresponden a la realidad.

“Soy la Ciudad, y cualquier orden que venga de la administración municipal para hacer un cambio de personal vendrá con mi bendición. Y no vino con mi bendición, y no tengo conocimiento de que nadie más se comunique o haga algo así”, concluyó Adams.

Ni el comisionado Cabán ni voceros del NYPD se han referido a una eventual salida del jefe de la policía, quien ocupa el cargo oficialmente desde julio del año pasado.