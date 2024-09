Conmebol recibe quejas por la altura del estadio El Alto de Bolivia

El pasado jueves 5 de septiembre la selección de Venezuela emprendió un viaje a más de 4,000 metros de altura para enfrentar a Bolivia en el Estadio Municipal de El Alto por la fecha 7 de las Eliminatorias Conmebol. El encuentro quedó en un triunfo por goleada para los locales con resultado 4-0.

Sin embargo, la polémica se avivó después del encuentros pues los venezolanos se quejaron ante la Conmebol por las pésimas condiciones climatológicas del estadio. Pues a 4,150 metros sobre el nivel del mar, las condiciones físicas para jugar fútbol son complicas.

Alí Cañas, ex jugador y ex ayudante de la Vinotinto, ha sido uno de los que alzó la voz para quejarse de esta plaza. “Por un tema médico no se puede jugar a tanta altura, en cualquier momento puede suceder algo malo a un jugador y lo estaremos lamentando”, expresó a El Deportivo.

Vista del Estadio El Alto en Bolivia. Crédito: AP

Por otro lado el seleccionador de Venezuela, Fernando Batista, consideró recientemente en rueda de prensa antes del juego contra Uruguay que es “inhumano” jugar en los 4,150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

“Fue un golpe duro porque queríamos sacar un mejor resultado. Sí les puedo decir, después de unos días, que la verdad es inhumano jugar allí. Es inhumano, aunque yo dije que no hay que poner excusas”, sostuvo el estratega argentino.

“Esta persona que está hablando dos veces tuvo que ir al vestuario a inhalar oxígeno porque se estaba ahogando. Hubo jugadores que salieron con mareos”, concluyó el técnico de Venezuela tras hablar sobre su experiencia en El Alto.

Las quejas y polémicas por la localia de Bolivia no es algo nuevo. Pues históricamente la “Verde” ha jugado en condiciones de altura. Pues hasta hace poco disputaba sus partidos de local en el Estadio Hernandos Siles de La Paz a 3,600 metros de altura.

Sin embargo hace un par de meses la Federación Boliviana de Fútbol pidió ante Conmebol el cambio de sede al Estadio Municipal de El Alto. Que se ubica 500 metros más arriba que La Paz y el organismo del fútbol suramericano aceptó.

