Cristiano Ronaldo en YouTube: “El Real Madrid es el mejor”

El delantero portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en tendencia mundial este lunes con un nuevo video en su canal de YouTube en el que comparte con su amigo y excompañero Rio Ferdinand y donde confesó que ama al Real Madrid.

En su nuevo set para el canal UR Cristiano, Ronaldo se encontraba en conversación con Ferdinand, con quien también compartió en el Manchester United, y habló de sus años dorados en el Real Madrid y en especial sobre la “suerte” que mucha gente cree que los Merengues tienen en la UEFA Champions League, donde terminó alzando cuatro trofeos europeos.

“El Madrid es el tipo de equipo que no se rinde bajo presión. La gente dice que tiene suerte en la Champions, pero es suerte, es cerebro. Están preparados para estos momentos. El Bernabéu tiene esa aura diferente. La energía es diferente cuando los grandes equipos van allí. Marcan un gol, pero la presión puede con ellos. El Real Madrid es el mejor club de la historia del fútbol. Ahora, si dices que el Madrid va a ser mejor o no, no lo sabemos. Mbappé está allí ahora, creo que el Madrid seguirá siendo fuerte, pero no sé si serán mejores que el año pasado. Sólo Dios lo sabe. Tienen jugadores y un equipo fantástico. Creo que van a ser uno de los mejores del mundo”, dijo el Bicho durante la entrevista que guio el exdefensor inglés.

Seguidamente complementó su comentario hablando de sus logros con el Real Madrid, en una experiencia que calificó como un “placer”.

“Gané muchos trofeos con el Madrid, gané todo. Fue un placer jugar en el Real Madrid durante 9 temporadas y ganar 4 Champions. Amo al Real Madrid. Cuando llegué, yo era el jugador más caro de la historia. Fue presión, pero creía en mí mismo”, añadió.

Por último Cristiano explicó su experiencia al salir de Inglaterra para vivir una nueva vida completamente distinta, en algo que calificó como difícil pero a la postre exitoso.

“Si gané el Balón de Oro en la Premier, sabía que lo haría bien porque creo en mi talento. Fue difícil, es un país diferente, solo tenía 24 años, pero era muy positivo. Tenía claro que haría historia. Era un desafío y me gusta demostrarle a la gente que está equivocada. Fui muy feliz en el Madrid”, cerró.

Entre otros temas, Cristiano también se refirió en la entrevista al que para él podría ser el próximo ganador del Balón de Oro, dando como pronóstico a Vinícius Jr., Jude Bellingham, Kylian Mbappé y hasta el joven extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal.

