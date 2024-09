FOTO: Karol G reaparece con un drástico cambio de look 

La cantante colombiana Karol G dijo adiós al característico tono rosado de su pelo, el cual la acompañó durante los últimos meses, tras revelar su nuevo y mejorado look.

Fue el pasado 7 de septiembre que la intérprete de 33 años fue captada en el UBS Arena, ubicada en el Belmont Park de Elmont, Nueva York, con motivo de los ensayos que llevó a cabo para su participación en los MTV Music Awards 2024, los cuales se celebrarán el próximo 11 de septiembre.

En dicho encuentro, la cantante sudamericana fue fotografiada luciendo su nuevo tono de cabello, el cual se caracterizó por dejar fuera el color rosado para optar por mechones negros y de tipo rubio platinado.

De igual manera, y a diferencia del característico peinado suelto que solía mostrar en sus shows, la cantante tenía un peinado recogido que hacía lucir su rostro de manera entera.

¿Por qué cambió de look Karol G?

A pesar de la viralización del cambio de look de Karol G, la artista colombiana no se ha pronunciado al respecto hasta el momento. Por lo anterior, algunos usuarios han señalado que la cantante habría usado una especie de peluca para no revelar, aún, su nuevo estilo.

De igual manera, se ha mencionado que la intérprete de “Tusa” podría haber revelado un “look falso” con la intención de confundir a la gente y mostrar su verdadera imagen durante su participación en los MTV VMA ‘s 2024.

En días pasados, previo a las recientes imágenes de la colombiana, se difundieron una serie de fotografías de la misma artista en donde, sin revelar su rostro y cabello, se le veía realizando diversos ejercicios.

Ante esto, y debido a otra imagen, en donde se puede ver únicamente el rostro de la cantante, se especuló sobre un posible cambio de look en la sudamericana debido a que en esta misma imagen, se podía percibir un ligero mechón negro en una de las esquinas de la fotografía.

Respecto a la participación de Karol G en una de las premiaciones más importantes de la industria musical en Estados Unidos, la colombiana deleitará, por segundo año consecutivo a los presentes, con su tema “Mi Ex Tenía Razón”.

Además de su show, la intérprete de “QLONA” competirá dentro de la categoría de “Best Latin”, con el mismo tema que cantará, contra grandes representantes de la música latina como Bad Bunny, Peso Pluma, Rauw Alejandro así como la propia Shakira.

La ceremonia se llevará a cabo el día 11 de septiembre.

