Jorge Ramos habló del motivo de su salida de Univision

El pasado lunes hubo una noticia que sacudió a más de uno luego que Univision enviara un comunicado informando que el periodista Jorge Ramos trabajará con ellos hasta el próximo mes de diciembre, después de ese momento él tomará un rumbo diferente tras haber permanecido en la empresa más de cuatro décadas.

“Para terminar tengo algo personal que contarles: voy a dejar Univision, la empresa yo, de común acuerdo, decidimos no renovar el contrato que termina a fin de año… Continuaré en este Noticiero y ‘Al Punto’ hasta diciembre. Ha sido una decisión difícil, triste, y tomó mucho tiempo”, comenzó diciendo en la emisión del noticiero.

“Así terminan mis 40 años en Univision, 38 de los cuales estuve al frente de este Noticiero y 17 conduciendo ‘Al Punto’, estoy profundamente agradecido por estas 4 décadas, Univision ha sido, literalmente, mi segunda casa, estoy muy orgulloso de pertenecer a este gran equipo de periodistas que han logrado consolidar el liderazgo a lo largo de los años, ellos son mis amigos, están ahí detrás de cámara, son mi familia y les deseo la mejor de las suertes”, añadió el destacado periodista.

Ramos ha sido una figura clave en Univision durante todos estos años. Más temprano, ya se había revelado que tanto él como la empresa llegaron a un convenio para no renovar su contrato. Este cambio marca el fin de una era en la que el también escritor se convirtió en un referente del periodismo en español, conocido por su estilo directo y su compromiso con la verdad. Su salida de Univision representa un hito significativo en los medios de comunicación en Estados Unidos.

“Después, por supuesto, les contaré mis planes profesionales, hay mucho por hacer en periodismo y eso realmente en el lleno de entusiasmo. Por el momento, solo me queda agradecerles a ustedes que nos ven cada noche, que me han acompañado durante tanto tiempo, con tanto cariño y fidelidad… Y gracias a ti Ilia, a María Elena Salinas, Andrea Kutia, Teresa Rodríguez con quienes he tenido el honor y la responsabilidad de conducir este noticiero, y como mencioné no es un adiós inmediato, mañana aquí seguimos con las noticias”, agregó antes de terminar el noticiero.

Sigue leyendo:

· Jorge Ramos deja Univision

· “¿Y Jorge Ramos?: le preguntan a Chiqui Delgado en sus fotos más recientes

· La vez que retuvieron a Jorge Ramos en Venezuela tras llamar “dictador” a Maduro en entrevista