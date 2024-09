Lionel Scaloni sobre la ausencia de Messi: “Tenemos una idea de juego más allá de quién esté en la cancha”

Este martes continúan las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026 con la jornada ocho. Entre los partidos que se disputarán en esta fecha, la actual campeona del mundo, Argentina, visitará el duro calor de Barranquilla para medirse ante Colombia.

Los dirigidos por Lionel Scaloni vienen de golear 3-0 a Chile en casa y ahora como visitante buscarán quedarse nuevamente con los tres puntos ante la selección cafetera.

La Albiceleste tocó enfrentar esta doble fecha con la ausencia de su capitán Lionel Messi. Quien sigue recuperándose de una fuerte lesión desde la final de Copa América, precisamente ante Colombia.

Sin embargo, recientemente en rueda de prensa previa al encuentro el estratega argentino dejó claro que el equipo tiene un plan de juego que sobrepasa cualquier jugador que pueda o no pueda estar en el once inicial.

“Es difícil que un equipo de fútbol no tenga dependencia de Leo (Messi). Cualquier equipo lo hace, es lógico. Pero lo bueno que tiene este equipo es que tenemos una idea de juego más allá de quién esté en la cancha, los intérpretes pueden ir variando“, explicó Scaloni.

Scaloni y Messi comparten durante un entrenamiento de la selección de Argentina. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

“Cuando no está Leo seguimos haciendo lo mismo, pero sin ese toque final que él tiene. La calidad de los futbolistas es similar en todos los puestos de la cancha y todos saben lo que tienen que hacer”, completó el entrenador de la Albiceleste.

Aparentemente Messi volvería a las canchas la próxima semana con el Inter Miami. Por lo que es posible que Scaloni cuenta con él para la próxima doble fecha FIFA del 10 y 15 de octubre ante Venezuela y Bolivia.

“Esperamos que juegue, que empiece a jugar. Cuando tengamos que dar la siguiente lista, esperaremos. Será dentro de dos semanas que tenemos que dar la lista», dijo Scaloni.

Scaloni se quejó del horario del partido ante Colombia

Por otro lado, Lionel Scaloni aprovechó la rueda de prensa previa del partido para lanzar quejas sobre el horario en el que se llevará a cabo el partido. Pues el pitazo inicial está pautado para las 15:30hs, un horario en el que el sol y el calor en Barranquilla están en su punto máximo.

“El tema del horario… es muy difícil, pero al final es para los dos. Lo digo por la incomodidad del futbolista, no que tenga ventaja uno u otro. No ayuda por el espectáculo. El equipo que usaremos será en función del partido, no del calor. El contexto de partido será normal”, comentó el entrenador.

