Seguro Social confirma fecha de pago a retirados de 68 años

La Administración del Seguro Social informó que el próximo 11 de septiembre se harán los pagos de jubilación para las personas de 68 años que cumplan con los requisitos.

Aunque esta fecha es importante para quienes nacieron entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes, también puede aplicar para cualquier persona mayor de 62 años que sea elegible para estos beneficios.

Detalles de elegibilidad y fechas de pago

Los beneficiarios de 68 años recibirán su pago el 11 de septiembre, siempre y cuando no infrinjan las reglas del Seguro Social, no reciban simultáneamente pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y no hayan comenzado a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997.

Aquellos nacidos entre el día 11 y el día 20 recibirán su pago el 18 de septiembre, mientras que quienes nacieron entre el día 21 y el día 31 recibirán su pago el 25 de septiembre.

Montos de pago para retirados de 68 años

El monto promedio del pago para los jubilados de 68 años es de aproximadamente $1,950, aunque quienes hayan sido trabajadores con altos ingresos podrían recibir una cantidad mayor.

Aquellos que hayan retrasado su jubilación hasta los 70 años podrían obtener hasta un 16% adicional en sus pagos.

En casos donde la jubilación se retrasó al menos un año, se aplica un aumento del 8%.

Para los que presentaron su solicitud a la Edad de Jubilación Completa en 2024, el monto máximo puede llegar a $3,822 dólares.

Sigue leyendo:

– Seguro Social dará pagos de hasta $4,873 en dos días

– Cupones SNAP: estados que darán hasta $1,751 en septiembre

– Seguro Social y SSI: pagos de hasta $4,873 para octubre