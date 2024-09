Selena Gómez revela que no puede tener hijos por problemas de salud

En una conmovedora y sincera declaración con la revista Vanity Fair, Selena Gómez reveló que enfrenta dificultades significativas para tener hijos debido a problemas de salud. La talentosa cantante y actriz abrió su corazón y compartió algunos detalles sobre su situación.

Selena Gómez explicó que ha lidiado con complicaciones relacionadas con su salud que han afectado su capacidad para concebir. Aunque no entró en detalles específicos sobre su diagnóstico, la artista enfatizó sobre lo desafiante que ha sido enfrentar esta realidad.

“Nunca he dicho esto antes, pero lamentablemente no puedo tener a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Eso fue algo por lo que tuve que lamentarme durante un tiempo”, compartió la estrella de la serie Only Murders in the Building a la publicación.

A pesar de las dificultades, ha mostrado una actitud valiente y resiliente, enfocándose en el poder de la esperanza y la fortaleza personal, por lo que dijo que no pierde las esperanzas de convertirse en mamá en algún momento, aunque sea con la ayuda de métodos alternativos como la adopción o un vientre de alquiler.

“Este viaje (para ser madre) no es necesariamente como lo imaginé. Yo pensaba que sucedería como le sucede a todo el mundo. Pero ahora estoy en paz con eso“, reconoció la cantautora.

“Considero que es una bendición que haya personas maravillosas dispuestas a hacer una gestación subrogada o una adopción, que son dos posibilidades enormes para mí“, agregó.

Incluso, gracias a las alternativas que existen para tener un bebé, Gómez se siente más positiva de poder cumplir su sueño.

“Me siento muy agradecida por las otras alternativas que hay para las personas que se mueren por ser madres. Yo soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé“, puntualizó.

Respecto a la relación que mantiene con Benny Blanco, desde el año 2023, la intérprete aseguró que no podría estar más feliz.

“Es pura luz en mi vida, es mi mejor amigo. Me encanta contarle todo“, expresó.

Como era de esperase, los fans de Selena han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y amor, reconociendo su valentía al compartir una parte tan íntima de su vida.

Selena Gómez continúa siendo una fuente de inspiración para muchos, demostrando que la adversidad no define su espíritu ni su capacidad para seguir adelante con esperanza y determinación.

Sigue leyendo:

· Selena Gómez se convierte en multimillonaria gracias a su marca Rare Beauty

· Serie de Selena Gómez es renovada para una quinta temporada

Selena Gómez revela que estaba deprimida cuando era pareja de Justin Bieber