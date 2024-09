Serie de Selena Gómez es renovada para una quinta temporada

La exitosa recepción de la cuarta temporada de “Only Murders In The Building”, serie protagonizada por Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short, ha provocado lo que la mayoría de fanáticos de la producción deseaban desde el momento de su estreno: la renovación para una quinta temporada.

De acuerdo con lo revelado por el medio especializado Variety, el serial, que también cuenta con la participación de Gómez como productora, tendrá garantizada una temporada más.

Según lo mencionado hasta el momento, la quinta entrega contará con 10 episodios. Sin embargo, y a pesar de la sorpresiva noticia, no se reveló la trama o tema central de la siguiente temporada o la fecha en la que podría estrenarse.

‘Only Murders In The Building’ has been renewed for Season 5 at Hulu. pic.twitter.com/IUPWnDpsKd — Pop Crave (@PopCrave) September 4, 2024

“Only Murders In The Building” sigue su camino

Estrenada el pasado 27 de agosto en la plataforma de streaming de Disney, la cuarta temporada de “Only Murders In The Building” se convirtió en la entrega más “ambiciosa” de la producción, hasta el momento, debido a la inclusión de grandes actores como la nominada al Oscar, Melissa McCarthy, así como los actores Zack Galifianakis, Eva Longoria, Jumal Nanjiani, Eugene Levy, entre otras grandes estrellas.

De igual manera, y gracias a la divertida trama y la química entre sus protagonistas, Gómez, Martin y Short, la serie se ha convertido en una de las más seguidas y alabadas por público y crítica desde su estreno unos años atrás.

Y como prueba infalible de su gran impacto en el actual catálogo de producciones originales en Estados Unidos, la serie, gracias a su tercera temporada, le concedió a sus protagonistas ser nominados a los próximos premios Emmy 2024 en categorías de interpretación.

‘Only Murders In The Building’ premiered 3 years ago today. pic.twitter.com/ZKK6rfwJkZ — Pop Crave (@PopCrave) August 31, 2024

Nadie detiene a Selena Gómez

Previo al reciente anuncio de la quinta temporada de “Only Murders In The Building”, Selena Gómez se convirtió en tendencia tras la revelación de la fecha de estreno de su otra gran producción televisiva del 2024: “Wizards Beyond Waverly Place”.

La serie secuela de “The Wizards of Waverly Place”, transmitida de 2007 a 2012 y que catapultó la carrera de una joven Selena Gómez, llegará a la pantalla de Disney Channel, primeramente, el día 29 de octubre, para luego “establecerse”, enteramente, en Disney+ un día después.

Aunque en un inicio se anunció que la participación de Gómez se reduciría a solo el primer episodio, debido a sus múltiples compromisos laborales y por su función como productora en la misma serie, el protagonista de esta secuela, David Henrie, quien retomará su papel como Justin Russo, afirmó que la intérprete de “Ice Cream” aparecerá en más episodios y tendrá una mayor presencia en pantalla.

Continúa leyendo:

Selena Gómez comparte video en donde llora tras obtener un papel en “Emilia Pérez”

Selena Gómez causa furor por foto que confirmaría su compromiso con Benny Blanco

Selena Gómez revela que estaba deprimida cuando era pareja de Justin Bieber