El renacer de Sean Manaea con los Mets apunta a quedarse otra temporada en Queens

Cuando la temporada 2024 de las Grandes Ligas inició los New York Mets hicieron algunos movimientos en la agencia libre para reforzarse. Uno de ellos fue el experimentado lanzador zurdo Sean Manaea, quien llegó desde la agencia libre.

Manaea firmó un contrato por un año con la opción de una temporada más por parte del jugador. Y en su primera temporada con los Mets el zurdo está experimentando un renacer en su carrera, luego de varias campañas de bajo nivel.

Actualmente el abridor tiene récord de 11-5 con una buena efectividad de 3.43 en 28 aperturas con el equipo neoyorquino. En el cual ha afirmado sentirse cómodo y contento, por lo que su continiudad en Queens es muy segura.

Sean Manaea, lanzador de los Mets. Crédito: AP

“He disfrutado cada segundo que he pasado aquí. Veremos qué pasa, pero creo que no será necesario convencerlos demasiado”, comentó Manaea en entrevista al New York Post luego de su salida de este martes ante los Blue Jays.

Durante la charla Manaea también explicó el éxito de su buena temporada con los Mets. “Simplemente simplifiqué todo. Eso me ayudó a aclarar mi mente cuando estoy en el montículo y en este punto, realmente se trata de atacar a los bateadores, estoy adquiriendo más confianza y en quién soy como lanzador”, analizó el zurdo de 32 años.

Y es que hasta sus propios compañeros reconocen la buena labor de Manaea con el equipo. Convirtiéndose en una de las piezas claves de la rotación de los Mets esta temporada.

“Ha sido increíble ver cómo trabaja en su plan, su enfoque y cómo lo ha ejecutado. Parece que está mejorando a medida que avanza el año, lo cual es algo realmente bueno. Estoy contento con cómo lo está haciendo”, comentó Francisco Lindor sobre la actuación de Manaea.

Esta temporada Manaea percibe un salario de $14,5 millones de dólares y de aceptar su segundo año, establecido en el contrato, pasará a cobrar $13,5 millones de dólares. Los Mets deberán convencer al zurdo si lo quieren tener para la zafra 2025 de las Grandes Ligas.

